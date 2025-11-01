Άρης - ΠΑΟΚ: Στο «Αλεξάνδρειο» ο Σιάο για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Άρης - ΠΑΟΚ: Στο «Αλεξάνδρειο» ο Σιάο για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Basket League

Ο Ρίτσαρντ Σιάο, όπως έγινε γνωστό από το βράδυ της Παρασκευής, έφτασε στη Θεσσαλονίκη.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης θέλησε να δει από κοντά το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ (18:15), για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ο Σιάο έφτασε στο Αλεξάνδρειο και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Άρη. Οι οποίοι μάλιστα λίγο νωρίτερα, τον συνάντησαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και έσπευσαν για μια φωτογραφία.

Ενώ μερικοί εξ αυτών φέρανε στο γήπεδο μέχρι και... κοτόπιτα για να δοκιμάσει ο Σιάο.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έφτασε στο γήπεδο για το Άρης - ΠΑΟΚ


