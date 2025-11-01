Άρης - ΠΑΟΚ: Στο «Αλεξάνδρειο» ο Σιάο για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Άρης - ΠΑΟΚ: Στο «Αλεξάνδρειο» ο Σιάο για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Basket League
Ο Ρίτσαρντ Σιάο, όπως έγινε γνωστό από το βράδυ της Παρασκευής, έφτασε στη Θεσσαλονίκη.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης θέλησε να δει από κοντά το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ (18:15), για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.
Ο Σιάο έφτασε στο Αλεξάνδρειο και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Άρη. Οι οποίοι μάλιστα λίγο νωρίτερα, τον συνάντησαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και έσπευσαν για μια φωτογραφία.
Ενώ μερικοί εξ αυτών φέρανε στο γήπεδο μέχρι και... κοτόπιτα για να δοκιμάσει ο Σιάο.
Ο Ρίτσαρντ Σιάο έφτασε στο γήπεδο για το Άρης - ΠΑΟΚ
Ειδήσεις σήμερα:
Φούντωσε βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης με δύο νεκρούς - Φόβοι για πόλεμο οικογενειών και στα νοσοκομεία, έχουν χωρίσει τους συγγενείς
Η βεντέτα στα Βορίζια το 1953 - Όταν το χωριό ήρθε αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές μακελειό για την εποχή με 6 νεκρούς
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος στο protothema: Μόνο η ντροπή για τα παιδιά μου με απασχολεί - Φτωχός σε υπόγειο μεγάλωσα, δεν θα μου λείψει η βίλα
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης θέλησε να δει από κοντά το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ (18:15), για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.
Ο Σιάο έφτασε στο Αλεξάνδρειο και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Άρη. Οι οποίοι μάλιστα λίγο νωρίτερα, τον συνάντησαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και έσπευσαν για μια φωτογραφία.
Ενώ μερικοί εξ αυτών φέρανε στο γήπεδο μέχρι και... κοτόπιτα για να δοκιμάσει ο Σιάο.
Ο Ρίτσαρντ Σιάο έφτασε στο γήπεδο για το Άρης - ΠΑΟΚ
🟡💥 Ο Σιάο κατέφτασε στο γήπεδο και είναι έτοιμος να παρακολουθήσει το ντέρμπι Άρης -ΠΑΟΚ#arisbc pic.twitter.com/4YOwvUllkz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 1, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Φούντωσε βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης με δύο νεκρούς - Φόβοι για πόλεμο οικογενειών και στα νοσοκομεία, έχουν χωρίσει τους συγγενείς
Η βεντέτα στα Βορίζια το 1953 - Όταν το χωριό ήρθε αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές μακελειό για την εποχή με 6 νεκρούς
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος στο protothema: Μόνο η ντροπή για τα παιδιά μου με απασχολεί - Φτωχός σε υπόγειο μεγάλωσα, δεν θα μου λείψει η βίλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα