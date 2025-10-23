Παναθηναϊκός: Στις 22:00 οριστικά το ματς με τη Φέγενορντ για το Europa League
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από δύσκολες και πολύωρες διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, εν μέσω έντονων καιρικών φαινομένων στο Ρότερνταμ και κατάστασης πορτοκαλί συναγερμού
Οριστικά στη σέντρα σήμερα το βράδυ μπαίνουν Παναθηναϊκός και Φέγενορντ στο «De Kuip», καθώς η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά στις 22:00 ώρα Ελλάδας (21:00 τοπική).
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από δύσκολες και πολύωρες διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, εν μέσω έντονων καιρικών φαινομένων στο Ρότερνταμ και κατάστασης πορτοκαλί συναγερμού.
Η ώρα διεξαγωγής πέρασε από… διαδοχικές αλλαγές. Αρχικά, το ματς είχε μεταφερθεί από τις 19:45 στις 17:30, σενάριο που τελικά εγκαταλείφθηκε καθώς η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» αναμενόταν να κορυφωθεί εκείνο το διάστημα στην πόλη. Μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και των συνθηκών ασφαλείας, συμφωνήθηκε η σέντρα να γίνει στις 22:00, με την παρουσία θεατών στις εξέδρες.
Περίπου 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο Ρότερνταμ και από τις μεσημεριανές ώρες έδωσαν «παρών» στους δρόμους της πόλης, παρά τον άστατο καιρό, αναμένοντας την τελική απόφαση για την τύχη του αγώνα. Η Φέγενορντ προχώρησε λίγο μετά τις 15:00 σε επίσημη ενημέρωση, επιβεβαιώνοντας την διεξαγωγή του παιχνιδιού στο προγραμματισμένο γήπεδο και με κανονική προσέλευση κοινού.
