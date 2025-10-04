Ραφαήλ Παγώνης: Έτοιμο για νέα κούπα το παιδί - θαύμα του ελληνικού τένις - Προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά U14 της Βαρκελώνης
Ο Ραφαήλ επικράτησε του Λόριντσικ με 2-1 σετ - Στον τελικό της Κυριακής (12:00), θα κοντραριστεί με τον Πορτογάλο, Φραντσίσκο Σαρντίνια
Έτοιμος για νέο τίτλο είναι ο Ραφαήλ Παγώνης .
Το παιδί - θαύμα του ελληνικού τένις εξασφάλισε την πρόκριση του για τον τελικό του τουρνουά U14 super category της Βαρκελώνης.
Ο 13χρονος πρωταθλητή Ευρώπης και Νο1 στην κατάταξη της Tennis Europe στον ημιτελικό του Σαββάτου κέρδισε με 6-2, 1-6, 6-4, τον Μαξ Λόριντσικ, ο οποίος είναι Νο6 του ταμπλό.
Στον τελικό της Κυριακής (12:00) θα κοντραριστεί με τον Πορτογάλο, Φραντσίσκο Σαρντίνια, τον οποίον είχε κερδίσει τον περασμένο Ιούνιο στο Lexus Junior International Raynes Park στο Λονδίνο.
Ο Ραφαήλ Παγώνης έφτασε πριν από λίγους μήνες στον τελικό του Wimbledon U-14 και στη συνέχεια κατέκτησε το πρωτάθλημα Ευρώπης στην κατηγορία του!
