Βρέθηκε η χειρότερη φανέλα στην ιστορία του ποδοσφαίρου - Δείτε φωτογραφίες
Βρέθηκε η χειρότερη φανέλα στην ιστορία του ποδοσφαίρου - Δείτε φωτογραφίες
Η Ίντι Ιλέβεν αγωνίζεται στις μικρότερες κατηγορίες των ΗΠΑ και αποφάσισε να βγάλει μια επετειακή φανέλα για το...Oktoberfest
Η έδρα της είναι στην Ινδιανάπολη, αγωνίζεται στη USL Championship και μετά από μια δεκαετία ιστορίας προσπαθεί να βγει από την αφάνεια...
Ωστόσο, η τελευταία επιλογή των ανθρώπων της διοίκησης και δη του τμήματος μάρκετινγκ προκάλεσε σοκ στους οπαδούς της...
Η Ίντι Ιλέβεν, άγνωστο γιατί, αποφάσισε να κυκλοφορήσει μια επετειακή φανέλα για το Oktoberfest, το περίφημο φεστιβάλ που φιλοξενείται κάθε χρόνο στη Βαυαρία.
Μια φανέλα που από την πρώτη στιγμή έγινε viral και τη συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων να είναι αρνητικά, καθώς ακόμη και τα... μοντέλα που τη φορούσαν στη φωτογράφιση φαινόταν ότι αισθάνονταν άβολα με την ιδιαίτερη εμφάνιση.
Το θετικό είναι ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση θα φορεθεί μόνο μία φορά, το προσεχές Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, στον αγώνα της Ίντι με την Τούλσα.
Raise your steins, Indy! 🍻 Oktoberfest at Carroll Stadium is THIS SATURDAY with live music, brews & family fun- get your tickets with the link below👇 https://t.co/8hzAKQlCSl pic.twitter.com/7tzswSdbkM— Indy Eleven (@IndyEleven) September 24, 2025
Prost to the newest kit in the collection! Our Oktoberfest jersey is here- get yours with the link below🍻https://t.co/gVrTAJtJUw pic.twitter.com/I0F6DQqtQe— Indy Eleven (@IndyEleven) September 23, 2025
