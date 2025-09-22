Η ανάρτηση του Καμπελά για τη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι της Λεωφόρου
Η ανάρτηση του Καμπελά για τη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι της Λεωφόρου

Ο 35χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός των ερυθρόλευκων  ανέβασε φωτογραφία για τη στιγμή όπου ζήτησε πέναλτι από μαρκάρισμα του Τετέ στην περιοχή του Παναθηναϊκού

Η ανάρτηση του Καμπελά για τη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι της Λεωφόρου
Ο Ρεμί Καμπελά έκανε ανάρτηση στο Instagram του για τη στιγμή όπου ζήτησε πέναλτι από μαρκάρισμα του Τετέ στην περιοχή του Παναθηναϊκού.

Ο  35χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού  ανέβασε φωτογραφία που δείχνει τα πόδια των 2 παικτών, γράφοντας «no penalty» και έχοντας δίπλα ένα προσωπάκι που δείχνει απορία.

Η ανάρτηση του Καμπελά για τη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι της Λεωφόρου


Εξάλλου ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του μετά το 1-1 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στη Λεωφόρο. Σε αυτές τόνισε πως υπήρχε πέναλτι σε βάρος του.



«Θα προτιμούσα να είχαμε νικήσει. Ήταν πιο σημαντικό για εμάς (το να νικήσουν) από μία ισοπαλία. Μετά θεωρώ ότι έγιναν λάθη. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνονται τέτοια λάθη σε ένα ντέρμπι. Είμαι σίγουρος - αφού είδα και τα βίντεο μετά τον αγώνα - ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Στη συνέχεια σε μία άλλη μία φάση ο διαιτητής τη σταμάτησε. Νιώθω έκπληξη από αυτή τη φάση».

