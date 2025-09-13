Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Παγκόσμιο στίβου: «Εμπνέομαι από τον Σίνερ, στόχος μου η κορυφή στο Τόκιο» λέει ο μεγάλος αντίπαλος του Τεντόγλου, Ματία Φουρλάνι
Ο 20χρονος Ιταλός του μήκους εμπνέεται από τον Σίνερ και ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη απέναντι σε Τεντόγλου και τους κορυφαίους του κόσμου
Ο Ματία Φουρλάνι βρίσκεται στην Ιαπωνία με ξεκάθαρη φιλοδοξία: να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την κορυφή του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, απέναντι στον Μίλτο Τεντόγλου και τους υπόλοιπους τους μήκους. Τη Δευτέρα το πρωί όλοι τους θα ανέβουν στην παγκόσμια σκηνή για τα προκριματικά, με το βλέμμα στραμμένο στον τελικό της Τετάρτης.
Ο 20χρονος Ιταλός, που έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στις διοργανώσεις κλειστού στίβου, δεν κρύβει πως η έμπνευσή του έρχεται από τον κόσμο του τένις: «Δεν έχω ξαναδεί αθλητή με την αποφασιστικότητα του Γιανίκ Σίνερ. Με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ».
Ο μαθητής που «μελετά» την ιστορία
Ο Φουρλάνι έχει μελετήσει τις μεγάλες στιγμές του αθλήματος, όπως την ιστορική μάχη του 1991 ανάμεσα σε Πάουελ και Λιούις στο ίδιο στάδιο. «Αν και δεν ήμουν καν γεννημένος, την ξαναβλέπω συχνά. Είναι μάθημα τεχνικής και έμπνευση», τόνισε.
Στο πλευρό του, πάντα, η μητέρα του και προπονήτρια, Κάθυ Σεκ, με την οποία έχουν δουλέψει εντατικά στη βελτίωση της φόρας και στη σταθερότητα.
Η μάχη με τους κορυφαίους
Στην Ιαπωνία, ο Φουρλάνι θα βρει απέναντί του τον «συλλέκτη χρυσών» Μίλτο Τεντόγλου, που επιδιώκει να συνεχίσει να γράφει ιστορία κατακτώντας τίτλους σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά και τον ανερχόμενο Εχάμερ, τον σταθερό Άντκοκ και τους πάντα επικίνδυνους Τζαμαϊκανούς ΜακΛέοντ και Γκέιλ.
Παρά τα 15 εκατοστά διαφοράς που τον χωρίζουν από την κορυφαία φετινή επίδοση του Τεντόγλου (8,46μ. έναντι 8,31μ.), ο Ιταλός δείχνει αποφασισμένος: «Φτάνω εδώ με θετική ενέργεια και ξεκάθαρο στόχο. Η πρόκριση στον τελικό είναι μόνο η αρχή».
Ο Φουρλάνι κουβαλά στις αποσκευές του όχι μόνο το ταλέντο αλλά και την πείρα ενός αθλητή που ήδη από τα 19 του είχε ανέβει σε ολυμπιακό βάθρο. «Στο σάκο μου βάζω τα παπούτσια με τα καρφιά, τη δύναμη και τη θέληση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά», είπε χαρακτηριστικά.
