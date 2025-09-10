Παναθηναϊκός - Περιστέρι 90-93: Φιλική ήττα, χαμόγελα για Γκριγκόνις
Παναθηναϊκός Περιστέρι Μάριους Γκριγκόνις

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 90-93: Φιλική ήττα, χαμόγελα για Γκριγκόνις

Στα θετικά η επιστροφή του Γκριγκόνις, θετικές εντυπώσεις ο Χολμς

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 90-93: Φιλική ήττα, χαμόγελα για Γκριγκόνις

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε το Περιστέρι σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα και ηττήθηκε με 90-93 το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στο Telekom Center Athens.

Το τεχνικό επιτελείο των «πράσινων», όσο και η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, είχαν την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους. Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε, έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση και ήταν κανονικά διαθέσιμος για τον Παναθηναϊκό, ενώ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χρησιμοποιήθηκε αρκετά στην θέση «4» λόγω των απουσιών (Χουάντσο, Μήτογλου, Σαμοντούροβ). Μάλιστα, αγωνίστηκαν αρκετά και τα παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία (Μουράτος, Γεώργας, Παπανικολάου από το εφηβικό και Τέιλορ).

Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους πραγματοποίησαν ο Τι Τζέι Σορτς, ο Ρισόν Χολμς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Γιάννης Κουζέλογλου, σε ένα παιχνίδι όπου ο Χρήστος Σερέλης είχε μόλις επτά παίκτες του ρόστερ στη διάθεσή του.

Στα πρώτα στοιχεία των «πρασίνων», ο Ρισόν Χολμς άφησε καλές εντυπώσεις προσπαθώντας να μπει στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία ενώ πέρασαν αρκετή ώρα μαζί στο παρκέ οι Σορτς και Ναν οι οποίοι έδειξαν να έχουν με το «καλημέρα» καλή επικοινωνία και καλές συνεργασίες.

Αυτό ήταν το πρώτο φιλικό για το τριφύλλι, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» έχουν δώσει ως τώρα δυο φιλικά με τον BIKO Falcons στα Γιάννενα κατά την διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας τους και ένα με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Σερέλης): Σορτς 20, Γεώργας, Χολμς 13, Παπανικολάου 2, Τέιλορ 1, Ρογκαβόπουλος 11, Γκραντ 10, Κουζέλογλου 1, Ναν 22, Μουράτος 3, Γκριγκόνις 7.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13, Καρντένας 4, Τούμπεργκεν 26, Πετράκης 8, Πέιν 4, Ιτούνας 6, Θωμάκος 3, Παπαγεωργίου 2, Κακλαμανάκης 3, Χάρις 13, Παπαδάκης 9, Ασημένιος, Γιάνκοβιτς 2.




