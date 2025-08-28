Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Το «κλικ» της χρονιάς στο US Open: Η «μάσκα» της Παολίνι που έγινε viral - Δείτε φωτογραφία
Ο διάσημος φωτογράφος τένις Ρέι Τζιούμπιλο κατάφερε να αποτυπώσει μια μοναδική στιγμή
Cette photo totalement incroyable de Jasmine Paolini 💀— We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) August 27, 2025
📷 Ray Giubilo pic.twitter.com/Tlg6ObIsVO
Jasmine Paolini greeting the photographer who took THAT famous picture pic.twitter.com/NPz1tJjaOR— 🦖 (@RamoFootball) August 28, 2025
Η ίδια η Παολίνι υποδέχτηκε με χιούμορ τη viral διάσταση της φωτογραφίας:
🔵#USOpen È virale sui social la foto in cui il volto di #JasminePaolini si allinea perfettamente con il disegno sulle corde della sua racchetta. La Paolini ha ringraziato il fotografo italiano, Ray Giubilo, autore dello scatto: “Bellissima foto" pic.twitter.com/fiYODHMc2l— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 28, 2025
«Ίσως είναι η φωτογραφία της χρονιάς. Θα μπορούσε να γίνει στολή για το Halloween με το πρόσωπό μου. Ευχαριστώ τον Ρέι Τζιούμπιλο που απαθανάτισε αυτή τη στιγμή», δήλωσε μετά τον αγώνα.
Jasmine Paolini on that incredible picture of her racquet lining up with her eyes perfectly at the U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2025
Jasmine: “Maybe the picture of the year."
"Maybe a new Halloween costume that is starring Jasmine Paolini?"
Jasmine: "Maybe, maybe." 😂
pic.twitter.com/LLgJpMtu67
Και αν η εικόνα προσέφερε στιγμές ελαφρότητας και χαμόγελα στους φιλάθλους, στο κορτ η Παολίνι δεν αστειεύτηκε. Με δυναμική εμφάνιση επικράτησε της Αμερικανίδας Ίβα Γιόβιτς με 6-3, 6-3, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open. Εκεί θα συναντήσει τη Μάρκετα Βοντρούσοβα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να δοκιμάσει τις φιλοδοξίες της.
Μετά τον περσινό της αποκλεισμό στους «16», η κορυφαία Ιταλίδα τενίστρια στοχεύει φέτος να προχωρήσει πιο μακριά και να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική της σεζόν.
