Το «κλικ» της χρονιάς στο US Open: Η «μάσκα» της Παολίνι που έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

Ο διάσημος φωτογράφος τένις Ρέι Τζιούμπιλο κατάφερε να αποτυπώσει μια μοναδική στιγμή

Μια εικόνα ισάξια… με χίλιες λέξεις κάνει τον γύρο του κόσμου από το US Open: η Τζασμίν Παολίνι φωτογραφήθηκε τη στιγμή ακριβώς που τα μάτια και το στόμα της ευθυγραμμίζονταν με το λογότυπο σε σχήμα «Υ» της ρακέτας της. Το αποτέλεσμα; Μια ψευδαίσθηση που μοιάζει με μάσκα Halloween, μια εικόνα που ο διάσημος φωτογράφος τένις Ρέι Τζιούμπιλο κατάφερε να αιχμαλωτίσει στον τέλειο συγχρονισμό, χαρίζοντας στο τένις ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καρέ της σεζόν.






Η ίδια η Παολίνι υποδέχτηκε με χιούμορ τη viral διάσταση της φωτογραφίας:

«Ίσως είναι η φωτογραφία της χρονιάς. Θα μπορούσε να γίνει στολή για το Halloween με το πρόσωπό μου. Ευχαριστώ τον Ρέι Τζιούμπιλο που απαθανάτισε αυτή τη στιγμή», δήλωσε μετά τον αγώνα.


Και αν η εικόνα προσέφερε στιγμές ελαφρότητας και χαμόγελα στους φιλάθλους, στο κορτ η Παολίνι δεν αστειεύτηκε. Με δυναμική εμφάνιση επικράτησε της Αμερικανίδας Ίβα Γιόβιτς με 6-3, 6-3, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open. Εκεί θα συναντήσει τη Μάρκετα Βοντρούσοβα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να δοκιμάσει τις φιλοδοξίες της.

Μετά τον περσινό της αποκλεισμό στους «16», η κορυφαία Ιταλίδα τενίστρια στοχεύει φέτος να προχωρήσει πιο μακριά και να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική της σεζόν.

