Βραζιλία: Ο Αντσελότι αφήνει εκτός Νεϊμάρ, Ροντρίγκο και Βινίσιους
Στη λίστα υπάρχουν αρκετά νέα ονόματα, με τον Κάιο Ζόρζε (Κρουζέιρο) να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του
Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε τη δεύτερη λίστα κλήσεων του για την Εθνική Βραζιλίας, ενόψει των τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Η σελεσάο, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της με την 3η θέση στον όμιλο της Νότιας Αμερικής, θα αντιμετωπίσει τη Χιλή (4/9, Μαρακανά) και τη Βολιβία (9/9, εκτός έδρας).
Ωστόσο, το μεγάλο θέμα δεν είναι τα παιχνίδια, αλλά οι ηχηρές απουσίες. Ο Νεϊμάρ, αν και είχε επιστρέψει πρόσφατα στη δράση, δεν συμπεριλήφθηκε. «Είχε ένα μικρό πρόβλημα την περασμένη εβδομάδα. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να δώσει, δεν χρειάζεται να τον δοκιμάσω ξανά», τόνισε ο Ιταλός τεχνικός, εξηγώντας πως θέλει να δώσει χώρο σε νέα πρόσωπα.
Εκτός έμειναν και οι Ροντρίγκο, Βινίσιους (τιμωρημένος για το πρώτο ματς) και Μιλιτάο. «Γνωρίζω καλά τις δυνατότητές τους. Θέλω να γνωρίσω καλύτερα άλλους παίκτες που μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα στο μέλλον», υπογράμμισε.
Στη λίστα υπάρχουν αρκετά νέα ονόματα, με τον Κάιο Ζόρζε (Κρουζέιρο) να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του, ενώ ο Λούκας Πακετά επιστρέφει μετά από καιρό. Παράλληλα, οι Καϊό Ενρίκε, Βαντέρσον, Μαρκίνιος, Γκαμπριέλ Μαγκάλαες, Μπρούνο Γκιμαράες, Αντρέι Σάντος, Ζοέλιντον, Ζοάο Πέδρο, Εστεβάο, Ραφίνια, Ριτσάρλισον και Λουίς Ενρίκε συνθέτουν ένα άκρως ανανεωμένο ρόστερ.
«Η ομάδα πρέπει να έχει έναν σταθερό κορμό, αλλά γύρω από αυτόν χρειάζεται να δούμε ποιοι παίκτες μπορούν να αποτελέσουν μέρος του τελικού πλάνου για το Μουντιάλ», σημείωσε ο Αντσελότι, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η περίοδος των δοκιμών συνεχίζεται.
CONVOCADOS! ✅— brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025
O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.
ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/iXyRz5HRWC
