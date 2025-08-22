Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ - Μάζεψαν τα σκουπίδια τους μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟ - Βίντεο
Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ - Μάζεψαν τα σκουπίδια τους μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟ - Βίντεο
Παρά την απογοήτευση της ήττας από τον Παναθηναϊκό οι Τούρκοι άφησαν καθαρή την εξέδρα τους
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης και παράλληλα τον πρώτο λόγο για την παρουσία του στη League Phase του Europa League, καθώς στον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ κατάφερε να επιβληθεί με ανατροπή 2-1 επί της Σαμσουνσπόρ.
Παρά την απογοήτευση ωστόσο των φιλοξενούμενων οπαδών από την ήττα, στο φινάλε κέρδισαν το χειροκρότημα επιδεικνύοντας ποδοσφαιρικό πολιτισμό.
Συγκεκριμένα ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τους Τούρκους οπαδούς να μαζεύουν τα σκουπίδια τους μετά το τέλος του αγώνα, διατηρώντας τις εξέδρες σε καλή κατάσταση και μετά την αποχώρησή τους από το γήπεδο.
Panathinaikos FC - Samsunspor Avrupa Ligi maçı sonrası Samsunspor taraftarları kadınlar çocuklar hep beraber tribündeki çöplerini toplayıp trübünü tertemiz bırakarak örnek bir davranış sergiledi♬ orijinal ses - Olgun
