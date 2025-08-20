Προπονητής Σαμσουνσπόρ: «Δυνατός αντίπαλος ο Παναθηναϊκός, να παίξουμε χωρίς φόβο απέναντί του»
Παναθηναϊκός Σαμσουνσπόρ Τόμας Ράις Europa League

'Ολα όσα είπε ο  Τόμας Ράις για το παιχνίδι της Πέμπτης

Ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ, Τόμας Ράις, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό για την φάση των playoffs του Europa League. 

«Θέλουμε να διατηρήσουμε την αγωνιστική μας φιλοσοφία αυτή τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας δυνατός αντίπαλος και όλα μπορούν να αλλάξουν σε κάθε αγώνα. Ήρθαμε εδώ όχι μόνο για να είμαστε εδώ, αλλά για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Παρά τις αλλαγές στην ομάδα, είμαστε στο σωστό δρόμο. Η δύναμή μας, αυτό που μας ξεχωρίζει, είναι η ομαδική μας εργασία και η ενότητα που έχουμε επιτύχει.

Θα είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο εναντίον του Παναθηναϊκού. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση».

