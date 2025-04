Ζήσε την απόλυτη πασχαλινή εμπειρία με super outlet τιμές, επώνυμες επιλογές και γιορτινή διάθεση σε κάθε γωνιά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη One Salonica Outlet Mall (@onesalonicaofficial)

Sponsored contentΑυτό το Πάσχα, το One Salonica δεν είναι απλά ένας προορισμός για shopping, αλλά η πιο ολοκληρωμένη πασχαλινή εμπειρία! Στο αγαπημένο outlet mall της Θεσσαλονίκης, θα βρεις τα πάντα: από επώνυμα δώρα σε super outlet τιμές, μέχρι διασκεδαστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, νόστιμες λιχουδιές για να γεμίσεις την ημέρα σου με γεύσεις, αλλά και την ευκαιρία να κερδίσεις ένα ονειρεμένο ταξίδι στο Παρίσι! Ετοιμάσου για τις πιο συναρπαστικές πασχαλινές αγορές και αξέχαστες στιγμές διασκέδασης!Γιορτές σημαίνουν Δώρα – και για εμάς, και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα (και φυσικά, τα βαφτιστήρια μας!). Γι’ αυτό… LΚαι αυτό το Πάσχα, τα κορυφαία brands της αγοράς, στις πιο ανταγωνιστικές outlet τιμές, σε περιμένουν στο αγαπημένο σου outlet mall. Ανακάλυψε τις πιο fashionable και on-a-budget επιλογές για σύνολα και πασχαλινά δώρα, από αγαπημένα brands όπως, σε super outlet τιμές!Έκανες τις πασχαλινές outlet αγορές σου; Συμπλήρωσε την φόρμα του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για ένα ονειρικό ταξίδι στο Παρίσι και άλλα μοναδικά δώρα! Extra tip: Μη χάσεις την ευκαιρία να θαυμάσεις την θέα του Παρισιού μέσα από την experiential καμπίνα αεροπλάνου, στο ισόγειο του One Salonica.Συνδύασε τις έξυπνες Πασχαλινές αγορές σου με τις πιο διασκεδαστικές Πασχαλινές εκδηλώσεις . Ξεκινώντας από την Κυριακή των Βαΐων και μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, τέσσερα μοναδικά, έρχονται να δώσουν άλλο χρώμα στις αγορές σου. Δες το αναλυτικό Πρόγραμμα τωνΒρες το εορταστικό ωράριο του One Salonica εδώ και προγραμμάτισε τις πασχαλινές αγορές σου στο κορυφαίο outlet mall της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο ανήκει στο brand portfolio του. Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της μόδας, της πολυτέλειας και της διασκέδασης, στον top προορισμό για να περάσεις υπέροχα το Πάσχα με στιλ & δώρα σε super outlet τιμές!Stay tuned @onesalonicaofficial για όλα τα τελευταία νέα και τις επόμενες εκδηλώσεις!