Λίβερπουλ: Μεταβαίνει από την Νike στην Adidas με συμβόλαιο εκατομμυρίων

H Λίβερπουλ θα κερδίζει 72 εκατομμύρια ανά σεζόν ξεκινώντας από το 2025-26 χάρη στη συμφωνία της με την Adidas, διπλάσιo ποσό από αυτό που της αποφέρει η συμφωνία που έχει με τη Nike.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν η Λίβερπουλ τερματίσει τη σχέση της με τη Nike τον ερχόμενο Ιούνιο.

🚨(🌖) | @_ChrisBascombe: Liverpool expect to receive in excess of £60 million per year when their new shirt deal with Adidas kicks in for the start of next season! pic.twitter.com/uNRsJwgOUm