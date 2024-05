Οκτώ κούπες ψάχνουν τους κατόχους τους έως την 1η Ιουνίου - Οι μάχες για τα ευρωπαϊκά και τα εγχώρια τρόπαια

Στις 14 Ιουνίου κάνει σέντρα στα γήπεδα της Γερμανίας το Euro 2024 ενώ στις 26 Ιουλίου αρχίζουν στο Παρίσι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.



Πριν από αυτές τις μάχες όμως που είναι σε εθνικό επίπεδο έχουμε αρκετούς τελικούς που θα κρίνουν τίτλους σε συλλογικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα.



Τελικούς Ευρώπης με ελληνικό ενδιαφέρον όπως αυτός του Ολυμπιακού στο Conference League αλλά και το Final -4 της Euroleague στο μπάσκετ στο οποίο συμμετέχουν τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός.

WE ARE READY FOR #F4GLORY



Everything is set...



See you in Berlin 🇩🇪 pic.twitter.com/KTLev4fJi8