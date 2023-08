bwin και Σαμπράκος παίζουν… μεγάλη μπάλα!

Κλείσιμο

Sponsored content bwin πιστή στη φιλοσοφία της φέρνει και πάλι το ελληνικό ποδόσφαιρου σε πρώτο πλάνο! Σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο και αναλυτή ποδοσφαίρου Βασίλη Σαμπράκο, το κορυφαίο στοιχηματικό brand συνεχίζει να παίζει… μεγάλη μπάλα στα ελληνικά γήπεδα.Μέσα από την εκπομπή “”, ο Βασίλης Σαμπράκος θα αναλύει την pre-game και post-game δραστηριότητα του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Οι πρωταγωνιστές, οι κορυφαίες ομάδες, τα μεγαλύτερα ματς και τα ντέρμπι κάθε αγωνιστικής θα έρχονται σε πρώτο πλάνο μέσα από εκπομπές στο YouTube. Κάθε Παρασκευή αναλύσεις με τεκμηριωμένο και ψύχραιμο λόγο, μακριά από τον οπαδισμό και «πλούσιες» από αυτό που αγαπάμε: το ελληνικό ποδόσφαιρο!Ο λόγος, μάλιστα, θα περνά και σε όλους εσάς. O Βασίλης Σαμπράκος και το “The Game Analysis by bwin”, μέσω του Live Chat, θα δίνουν… πάσα σε όλους τους φιλάθλους για συζήτηση όλης της δράσης!Όμως εκτός των αναλύσεων, στο… γήπεδο της bwin και της σπουδαίας συνεργασίας της με τον Βασίλη Σαμπράκο, θέση έχουν και οι πρωταγωνιστές. Οι κορυφαίες προσωπικότητές του ελληνικού ποδόσφαιρου, θα φιλοξενηθούν στην εκπομπή “”, σε μία σειρά συνεντεύξεων!Κάθε εβδομάδα δίνουμε ραντεβού στο YouTube κανάλι του Βασίλη Σαμπράκου, για όλη την pre-game & post-game δραστηριότητα του Ελληνικού Πρωταθλήματος, με την εκπομπή “The Game Analysis by bwin”, ενώ στο “Football Talks by bwin”, είμαστε… συμπαίκτες με τις κορυφαίες προσωπικότητες των ελληνικών γηπέδων.Ήδη η δραστηριότητα των ελληνικών ομάδων βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Βασίλη Σαμπράκου, ο οποίος μέσα από το “The Game Analysis by bwin”, μεταφέρει τις εντυπώσεις του από τις πρώτες καλοκαιρινές κινήσεις. Όλη αγωνιστική σεζόν του Ελληνικού Πρωταθλήματος και των ομάδων μας στην Ευρώπη παίζει στο κανάλι του Βασίλη Σαμπράκου στο YouTube, με τη φανέλα της bwin 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ