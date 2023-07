Wimbledon, Τζέρε - Τσιτσιπάς 0-3: Με φόρα στον 4ο γύρο! - Δείτε βίντεο

Job Done ✅@steftsitsipas reaches the Round of 16 defeating Laslo Djere in straight sets, 6-4, 7-6(5), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/WPuClXzGyx — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023

🇬🇷 @StefTsitsipas converts 3 of his 4 break points to beat Laslo Djere 6-4, 7-6(5), 6-4!



Sets up a Fourth Round showdown against Chris Eubanks. #Wimbledon pic.twitter.com/PsbI0ilQMb — Tennis Channel International (@TennisChanneli) July 8, 2023

Tsitsipas keeps winning! 💪



After two big fights against Thiem and Murray, Stef scores an easier victory vs Laslo Djere 6-4 7-6 6-4 to reach Wimbledon 4th round pic.twitter.com/E6fMxI6h6D — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 8, 2023

Για δεύτερη φορά (πρώτη φορά μετά το 2018) στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους "16" του Wimbledon. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε με 6-4,7-6 (5), 6-4 τουκαι θα παίξει την Δευτέρα με τον Αμερικανό Κρίστοφερ Γιούμπανκς για μια θέση στον προημιτελικό του Grand Slam.Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2 ώρες και 10 λεπτά. Ο Τσιτσιπάς έκανε το 3-0 απέναντι στον Τζέρε. Ο Έλληνας τενίστας είχε 3/4 μπρέικ πόιντ (1/4). Οι winners ήταν 32-25 για τον Σέρβο και τα αβίαστα λάθη (19-18 για τον Τσιτσιπά).Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στο 2-1 με το σερβίς του και εν συνεχεία στο 4-3. Ο Τζέρε έσβησε μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά και ισοφάρισε σε 4-4.Ο Έλληνας είχε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 10ο γκέιμ και με την πρώτη ευκαιρία έφτασε στο μπρέικ και έκλεισε το σετ στο 6-4! Στο 2ο σετ ο Τζέρε είχε μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς το έσβησε. Ο Σέρβος έφτασε και σε 2ο αλλά το παιχνίδι διακόπηκε λόγω βροχής.