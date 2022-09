Η Novibet και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζουν τη μεγάλη συμμαχία αγάπης "The GiANT Heart"

Με βασικό μήνυμα «Φίλοι είναι εκείνοι που μοιράζεστε έναν κοινό σκοπό», η πρωτοβουλία The GiANT Heart , από τη Novibet και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, συνεχίζει και φέτος τις δράσεις της, προσφέροντας στήριξη σε όσους τη χρειάζονται. Μέσα από τη νέα καμπάνια, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ως πρεσβευτή της ενέργειας, γινόμαστε όλοι μία μεγάλη παρέα με έναν κοινό σκοπό: τη δημιουργία ίσων ευκαιριών προς όλους.Στη νέα καμπάνια παρακολουθούμε την ιστορία του Νικόλα, ενός παιδιού που είναι φίλος με τον Γιάννη. Αν και δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ από κοντά, νιώθει την παρουσία του σε διαφορετικές εκφάνσεις της ζωής του και τον θεωρεί φίλο του. Έτσι, ενόψει των γενεθλίων του ο Νικόλας αναμένει τον φίλο του στο πάρτυ, για να γιορτάσουν παρέα. Και προς έκπληξη όλων, ο Γιάννης δεν τον απογοητεύει, κάνοντας την εμφάνισή του στο πιο κομβικό σημείο! Η ιστορία καταλήγει με το βαθύτερο μήνυμα πως: «ακόμα κι αν φαίνεται απίστευτο να είναι κάποιος φίλος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μέσω του Giant Heart μπορούμε όλοι να υποστηρίξουμε τον Γιάννη και τη Novibet στην κοινή τους προσπάθεια να βοηθήσουν όσους το έχουν ανάγκη. Άλλωστε, γι’ αυτό είναι οι φίλοι!»Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε σχετικά: «Κοινωνική υπευθυνότητα σημαίνει πάνω από όλα πράξεις και έπειτα σωστά και καθαρά μηνύματα. Η συμμαχία Αγάπης GiANT Heart με τη Novibet συνεχίζει το έργο της και ο στόχος παραμένει ίδιος. Να προσφέρουμε σε ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη βοήθεια, χαρές και ευκαιρίες. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε είμαστε όλοι μαζί και το σημαντικότερο, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα και σκοπό. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες μου στo GiANT Heart και τη Novibet γιατί συνδράμουν καθοριστικά στο να υλοποιήσουμε σημαντικούς για μένα στόχους. Όλοι μπορούμε να βρίσκουμε τρόπους να βοηθάμε τους φίλους μας, τους συνανθρώπους μας, έναν άγνωστο. Αρκεί να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας ως ένα από τους πιο σημαντικούς σκοπούς της ζωής μας!»Όπως δήλωσε ο Ροδόλφος Οντόνι, Πρόεδρος της Novibet, «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ‘The GiANT Heart’, κάνοντας μαζί τη διαφορά στις ζωές πολλών συνανθρώπων μας. Είναι καθήκον μας να συνδράμουμε στην οικοδόμηση ενός πιο ελπιδοφόρου μέλλοντος για μικρούς και μεγάλους, για τοπικές κοινωνίες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως πολλαπλασιαστή του μηνύματός μας θέτουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για μία νέα χρονιά γεμάτη δράσεις προσφοράς, μέσα από την πρωτοβουλία The GiANT Heart.»Η πρωτοβουλία The GiANT Heart, βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας, από τον Μάιο του 2021, υποστηρίζοντας φορείς με σημαντικό έργο, αλλά και έκτακτες ανάγκες τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στην αξία του αθλητισμού και της σημασίας της ίσης πρόσβασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις για όλους τους νέους, το giantheart.gr ανταποκρίνεται σε μηνύματα του κόσμου, μέσα από ένα διευρυμένο πλάνο αναδιαμόρφωσης χώρων άθλησης σε όλη την Ελλάδα. Οχτώ γήπεδα έχουν ήδη παραδοθεί σε περιοχές όλης της χώρας, ενώ οι ανακαινίσεις συνεχίζονται σε περισσότερα σημεία, με στόχο η ασφαλής άθληση να γίνει προνόμιο περισσότερων νέων της χώρας.Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη νέα καμπάνια "Giant Heart" εδώ