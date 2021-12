Η Γουεστ Χαμ συμπεριέλαβε στην αποστολή της ως 12ο παίκτη την 6χρονη Άιλα που πάσχει από καρκίνο - Δείτε βίντεο

Today, Isla Caton is officially our 12th man ❤️⚒



She couldn't be here for the match, but we're all with you @islasfight! pic.twitter.com/K44xv1EeIl — West Ham United (@WestHam) December 26, 2021

Our amazing courageous family, Michael, Nicola, Millie and of course you all know our superhero Isla ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/6XGDAKTRWc — Isla Caton (@islasfight) December 22, 2021

Isla was due to be a guest @WestHam today but unfortunately she has had to attend the hospital for a blood transfusion, we're sure the number 12 shirt would be pride of place & whatever the score Isla is a winner ⚒️💖⚒️💖⚒️ pic.twitter.com/yYgKSHHpuh — Isla Caton (@islasfight) December 26, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η «» είναι σκέτη μαγεία. Είναι η μέρα που τα όνειρα πολλών αγοριών και κοριτσιών που αγαπούν το ποδόσφαιρο γίνονται πραγματικότητα. Εξ ου και η δέσμευση της Premier League να πραγματοποιήσει τον «χριστουγεννιάτικο μαραθώνιο» ... παρά την αύξηση των κρουσμάτων λόγω της «Όμικρον»Ωστόσο η καλύτερη ενέργεια της «Boxing Day» προήλθε από τη. Τα «σφυριά» είχαν προσκαλέσει έναν από τους πιο ένθερμουςτους, την Άιλα Κέιτον, να παρακολουθήσει τον αγώνα με τη Σαουθάμπτον. Μάλιστα την είχαν συμπεριλάβει στην αποστολή, με το συμβολικό Νο. 12.Ωστόσο, η μικρή δεν μπόρεσε να παρευρεθεί γιατί χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για «μετάγγιση αίματος». Και το θέμα είναι ότι η 6χρονη οπαδός της Γουέστ Χαμ, σύμφωνα με τον δικό της λογαριασμό στο Twitter, πάσχει από «ένα σπάνιο είδοςπου ονομάζεται νευροβλάστωμα», με το οποίο διαγνώστηκε πριν από τέσσερα χρόνια και από τότε δίνει τη δική της «μάχη», έχοντας ως σύμμαχο και συντροφιά και την αγαπημένη της ομάδα.Oι γιατροί της έδιναν μόλις τρεις μήνες ζωής, αλλά οι γονείς της δεν το έβαλαν κάτω και πούλησαν το σπίτι τους στο Έσεξ προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα θεραπείας σε ειδικευμένη ογκολογική μονάδα στην Βαρκελώνη. Η Άιλα τα κατάφερε, αλλά μετά από 4 χρόνια οι γιατροί εκτιμούν πως η κατάστασή της έχε επιδεινωθεί και δεν επιδέχεται θεραπείας με αποτέλεσμα να της δίνουν ελάχιστο χρόνο ζωής.Το 2018 ο αρχηγός της ομάδας Μαρκ Νόμπλ μπήκε στο γήπεδο κρατώντας την στην αγκαλιά του την μικρή Άιλα και χθες παρότι οι γηπεδούχοι ηττήθηκαν 3-2 στον λογαριασμό που υπάρχει στο όνομα της μικρή στο Twitter έγραψε ότι «Όποιον κι αν είναι το σκορ στο ματς η μικρή Άιλα είναι η νικήτρια».