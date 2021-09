US Open: «Τσάρος» στη Νέα Υόρκη ο Μεντβέντεφ - Νίκησε με 3-0 σετ τον Τζόκοβιτς στον τελικό - Δείτε βίντεο

A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

είναι ο νέος "βασιλιάς" στο. O Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου κατέκτησε το 1ο Grand Slam αφού επικράτησε σε 2.15 με 6-4, 6-4, 6-4 του Νο1στον τελικό στη Νέα Υόρκη.Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που κυριάρχησε απόλυτα στο παιχνίδι απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς που λύγισε υπό το άγχος της ιστορίας δεν του επέτρεψε να κατακτήσει το 21ο Grand Slam και να συμπληρώσει Calendar (4/4) Slam στο 2021.O Μεντβέντεφ έγινε ο 1ος Ρώσος μετά από τον Μαράτ Σάφιν (2000) που κατακτά το US Open και μόλις ο 2ος στην ιστορία ενώ ο Σέρβος παρέμεινε στα 20 Grand Slam μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Ράφα Ναδάλ.Ο Ρώσος θα φύγει από τη Νέα Υόρκη με 2,5 εκατ. δολάρια αλλά θα παραμείνει στο Νο2.Ο Σέρβος που είχε 27-0 νίκες σε Grand Slam στο 2021 θα χάσει στο 28ο και δύσκολα θα έχει νέα ευκαιρία να πετύχει αυτό που πέτυχε το 1969 ο Ροντ Λέιβερ.Για τον 25χρονο Μοσχοβίτη αυτός είναι ο 13ος και ο πιο σπουδαίος τίτλος στην καριέρα του. Ο 34χρονος Σέρβος έπαιξε στον 9ο τελικό του στο US Open και έχει πλέον 3/9!Συνολικά αυτή είναι η 11η ήττα του Τζόκοβιτς σε 31 τελικούς ρεκόρ που έχει και ο Φέντερερ από το 2019.Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) στο παιχνίδι και θα υπερασπιστεί το μπρέικ με το σερβίς του για το 2-0. Ο Ρώσος θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά ο Σέρβος θα το σβήσει και με 2 άσους στη σειρά θα μειώσει σε 2-1.Κερδίζουν από ένα love service game για το 3-2 υπέρ του Ρώσου.Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μειώνει σε 4-3 αλλά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με love service game θα προηγηθεί με 5-3. Ο Ρώσος με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 6-4 σε 36'.Ο Μεντβέντεφ τελειώνει το σετ με 15/15 κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς ενώ έχει 13 winners και 7 αβίαστα έναντι 10-10.Το 2ο σετ αρχίζει με love service game από τον Σέρβο ο οποίος θα έχει και τριπλό μπρέικ πόιντ στη συνέχεια του αγώνα. Ο Ρώσος θα τα σβήσει για να ισοφαρίσει σε 1-1 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 3ο.Θα το σβήσει ο Τζόκοβιτς και με το σερβίς του θα κρατήσει το προβάδισμα (2-1). Ο Μεντβέντεφ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 2-2 με τον Τζόκοβιτς να σπάει και τη ρακέτα του!.Διπλό μπρέικ πόιντ του Ρώσου και με την 2η ευκαιρία με μπρέικ θα φτάσει στο 3-2. Θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 4-2 όμως ο "Νόλε" μειώνει σε 4-3 και σε 5-4.Ο Μεντβέντεφ θα βρεί τρόπο να κρατήσει το σερβίς τους και να προηγηθεί με 2-0 στα σετ μετά από 54'.Τα αβίαστα στο 2ο είναι 14-14 αλλά ο Ρώσος έχει 14-7 winners. Ο Τζόκοβιτς έχει 0/5 μπρέικ πόιντ στο παιχνίδι.Ξεκίνημα με μπρέικ στο 3ο σετ για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (1-0) και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0!Θα υπερασπιστεί με το σερβίς του το μπρέικ για το 4-0.Μειώνει σε 4-1 ο Τζόκοβιτς αλλά ο ψύχραιμος Ρώσος πάει στο 5-1. Ο Τζόκοβιτς θα σβήσει ματς πόιντ και θα μειώσει σε 5-3 με μπρέικ!Θα υπερασπιστεί το μπρέικ με το σερβίς για το 5-4. Ο Ρώσος θα φτάσει σε διπλό ματς πόιντ. Θα σβήσει το 1ο πρώτο μόνος του με διπλό σφάλμα αλλά με το 2ο θα γράψει ιστορία.