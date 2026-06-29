Χατζηβασιλείου στο Athens Defence Conference: Δεν νοείται πρόσβαση στο SAFE όσων κατέχουν παράνομα ή απειλούν κράτος μέλος της Ε.Ε.
Χατζηβασιλείου στο Athens Defence Conference: Δεν νοείται πρόσβαση στο SAFE όσων κατέχουν παράνομα ή απειλούν κράτος μέλος της Ε.Ε.
Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι η Ελλάδα λέει «ναι» στις συνεργασίες με χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες, κοινά συμφέροντα ασφαλείας, αντίστοιχο στρατηγικό προσανατολισμό, καθώς και χώρες που ευθυγραμμίζονται με τα προτάγματα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
«Δεν νοείται πρόσβαση στο εργαλείο SAFE, ή στα υπόλοιπα αμυντικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσων κατέχουν παράνομα ή απειλούν οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε.», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, στη συζήτησή του με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλλη, στο πλαίσιο του Athens Defence Conference.
Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι η Ελλάδα λέει «ναι» στις συνεργασίες με χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες, κοινά συμφέροντα ασφαλείας, αντίστοιχο στρατηγικό προσανατολισμό, καθώς και χώρες που ευθυγραμμίζονται με τα προτάγματα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: «Θέλουμε εταίρους που συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά προτάγματα ασφαλείας και σέβονται τις προτεραιότητες που από κοινού έχουμε θέσει», ανέφερε. Υπενθύμισε, όμως, τη δημόσια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli σε βάρος της Ελλάδας και εξακολουθεί να κατέχει παράνομα έδαφος κράτους-μέλους της Ε.Ε., δεν μπορεί να διεκδικεί κονδύλια από την ευρωπαϊκή άμυνα.
Ο κ. Χατζηβασιλείου ερωτήθηκε ακόμη για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το β΄ εξάμηνο του 2027. Όπως σημείωσε, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, η Ελλάδα θα επιδιώξει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, τη διαμόρφωση ισχυρής ενιαίας αγοράς για την άμυνα, την τόνωση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, έδωσε έμφαση στη στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία στο αμυντικό πεδίο έμπρακτα, όπως για παράδειγμα μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τέλος, τόνισε τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας ως ξεχωριστού θεματικού άξονα της Ελληνικής Προεδρίας: «Η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη στην εμπορική ναυτιλία, δίνει έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS», ανέφερε, ενώ παράλληλα υπενθύμισε τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τη θαλάσσια ασφάλεια.
Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι η Ελλάδα λέει «ναι» στις συνεργασίες με χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες, κοινά συμφέροντα ασφαλείας, αντίστοιχο στρατηγικό προσανατολισμό, καθώς και χώρες που ευθυγραμμίζονται με τα προτάγματα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: «Θέλουμε εταίρους που συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά προτάγματα ασφαλείας και σέβονται τις προτεραιότητες που από κοινού έχουμε θέσει», ανέφερε. Υπενθύμισε, όμως, τη δημόσια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli σε βάρος της Ελλάδας και εξακολουθεί να κατέχει παράνομα έδαφος κράτους-μέλους της Ε.Ε., δεν μπορεί να διεκδικεί κονδύλια από την ευρωπαϊκή άμυνα.
Ο κ. Χατζηβασιλείου ερωτήθηκε ακόμη για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το β΄ εξάμηνο του 2027. Όπως σημείωσε, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, η Ελλάδα θα επιδιώξει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, τη διαμόρφωση ισχυρής ενιαίας αγοράς για την άμυνα, την τόνωση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, έδωσε έμφαση στη στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία στο αμυντικό πεδίο έμπρακτα, όπως για παράδειγμα μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τέλος, τόνισε τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας ως ξεχωριστού θεματικού άξονα της Ελληνικής Προεδρίας: «Η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη στην εμπορική ναυτιλία, δίνει έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS», ανέφερε, ενώ παράλληλα υπενθύμισε τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τη θαλάσσια ασφάλεια.
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