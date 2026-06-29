Χατζηβασιλείου στο Athens Defence Conference: Δεν νοείται πρόσβαση στο SAFE όσων κατέχουν παράνομα ή απειλούν κράτος μέλος της Ε.Ε.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι η Ελλάδα λέει «ναι» στις συνεργασίες με χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες, κοινά συμφέροντα ασφαλείας, αντίστοιχο στρατηγικό προσανατολισμό, καθώς και χώρες που ευθυγραμμίζονται με τα προτάγματα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας