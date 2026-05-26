Καραμέρος για το κόμμα Τσίπρα: Με υψηλό συμβολισμό το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ, ευκταία η Συμπαράταξη
Καραμέρος για το κόμμα Τσίπρα: Με υψηλό συμβολισμό το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ, ευκταία η Συμπαράταξη
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην ονομασία του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας
Χείμαρρο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
Ο Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανάρτησή του αναφέρθηκε σε αυτό και στάθηκε στην λέξη «Συμπαράταξη» την οποία χαρακτήρισε «ευκταία«, αναφερόμενος προφανώς στην προοπτική συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
«Το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα. Η Συμπαράταξη είναι ευκταία», έγραψε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματός του.
Το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα.
Η Συμπαράταξη είναι ευκταία».
Ο Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανάρτησή του αναφέρθηκε σε αυτό και στάθηκε στην λέξη «Συμπαράταξη» την οποία χαρακτήρισε «ευκταία«, αναφερόμενος προφανώς στην προοπτική συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
«Το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα. Η Συμπαράταξη είναι ευκταία», έγραψε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματός του.
Το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα.
Η Συμπαράταξη είναι ευκταία».
Έλληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματός του.— Γιώργος Καραμέρος (@karameros) May 26, 2026
Το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα.
Η Συμπαράταξη είναι ευκταία pic.twitter.com/VeszIDNdT3
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα