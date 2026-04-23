Κάλπες στο ΠΑΣΟΚ την Κυριακή για την ηγετική ομάδα: Ποιο πρόσωπο θα αναλάβει καθήκοντα Γραμματέα
Φαβορί για τη θέση του Γραμματέα ο Κώστας Τσουκαλάς - Πώς σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη τα νέα μέτρα της κυβέρνησης
Στα «επίδικα» της συγκυρίας πλησιάζει το ΠΑΣΟΚ, με τα στελέχη του να αναμένουν, μετά από το Συνέδριο, τη νέα διάταξη μάχης για την κρίσιμη προεκλογική περίοδο.
Η νέα ηγετική ομάδα θα εκλεγεί την Κυριακή κατά την πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα περιγραφεί και η στρατηγική στόχευση του κόμματος προς τις εκλογές. Κορυφαία στελέχη εκτιμούν ότι η αντίστροφη μέτρηση προς τις κάλπες έχει ήδη ξεκινήσει, ασχέτως αν οι εκλογές γίνουν μέσα στους επόμενους μήνες ή τελικά το 2027. Γι’ αυτό και δίνουν ιδιαίτερο βάρος στο πως το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να αναπτύξει με όρους δυναμικής επανεκκίνησης το σχέδιο κατάκτησης των δύσκολων στόχων. Η εμφάνιση δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, θα δυσκολέψει περαιτέρω το παιχνίδι και, όπως επισημαίνουν, απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά, ώστε το ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει από την αρχή της άτυπης προεκλογικής διαδρομής την «πρωτοκαθεδρία» στην αντιπολίτευση. Το βλέμμα τους είναι στραμμένο στις νέες δημοσκοπήσεις και στην τάση της «βελόνας», τη στιγμή που ετοιμάζονται να μπουν και νέοι «παίκτες» στο παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, κεντρική επιλογή θα είναι το καθημερινό «σφυροκόπημα» εναντίον της κυβέρνησης, που διατηρεί παρά την τελευταία πτωτική τάση στα γκάλοπ, σημαντικό προβάδισμα.
Για το 23μελές Πολιτικό Συμβούλιο (που θα συνεδριάζει υπό τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και σε τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον ισχύσουν οι σχετικές προαναγγελίες) προορίζονται αρκετά από τα κορυφαία στελέχη. Μέχρι στιγμής, ακούγεται ότι στην πεντάδα των βουλευτών (βάσει του καταστατικού) στο Πολιτικό Συμβούλιο θα είναι οι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης, Παύλος Χρηστίδης και η Μιλένα Αποστολάκη. Από τους μη βουλευτές θα είναι εκτός απροόπτου υποψήφιοι επίσης ο Χάρης Δούκας και η Αννα Διαμαντοπούλου, ο πρώτος σε ψήφους στην Κ.Ε. Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς (εφόσον δεν προταθεί για τη θέση του Γραμματέα) , ο Θανάσης Γλαβίνας, ο τέως γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, άλλα στελέχη από τους «προεδρικούς» όπως ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο Νίκος Μήλης- επίσης ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, η Τόνια Αντωνίου και άλλα στελέχη από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη, η Εφη Χαλάτση από την πλευρά Γερουλάνου, ενδεχομένως ο Θόδωρος Μαργαρίτης (επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς) κ.ά.
Ο πρώην Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης θα είναι και με την ιδιότητα του επικεφαλής της διεύρυνσης στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο, ενώ θα συμμετάσχει και ο Πέτρος Λάμπρου, ως επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείει την προκήρυξη εκλογών το φθινόπωρο καθιστά τα αρμόδια στελέχη υπεύθυνα για την έγκαιρη προετοιμασία του πλάνου στον κάθε τομέα. Σύντομα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια σε αρκετές περιοχές, αλλά η τελική έγκριση της κάθε λίστας, ούτως ή άλλως περνά από την Κεντρική Επιτροπή (εκτός από το Επικρατείας που είναι αρμοδιότητα του προέδρου). Σε εκλόγιμη θέση του Επικρατείας θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Κώστας Τσουκαλάς.
Για τις επικρίσεις στο διαδίκτυο εναντίον της ηγεσίας, που θυμίζουν παλαιότερες τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τον πελατειασμό, στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι «κάνουν διαφήμιση στον αρχηγό του κόμματος γιατί δείχνουν πόσο εδραιωμένες είναι οι πεποιθήσεις του ενάντια στις πελατειακές λογικές». Και συνεχίζουν λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: «Λίγες μέρες μετά από αυτή την ομιλία που ανέσυρε η Ομάδα Αλήθειας, ο Ανδρουλάκης πρότεινε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όσοι είχαν μπει σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο στο πλαίσιο της τρικομματικής κυβέρνησης να αποκλειστούν και να μην έχουν δικαίωμα εκλογής στα κομματικά όργανα».
Το φαβορί για τη θέση του ΓραμματέαΠρόσωπο-κλειδί στην προεκλογική περίοδο θεωρείται ο Γραμματέας του κόμματος, ο οποίος θα κληθεί εκ των πραγμάτων να παίξει πολλούς ρόλους μαζί- γι’ αυτό και δεν είναι εύκολη η επιλογή του προσώπου που θα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή. Έχουν ακουστεί μέχρι τώρα αρκετά ονόματα και έχουν ήδη βγει από το κάδρο αυτά που αποκλείονται λόγω του ασυμβίβαστου στο καταστατικό μεταξύ της θέσης του Γραμματέα και του βουλευτή με «σταυρό» (πχ του Λευτέρη Καρχιμάκη και του Θανάση Γλαβίνα, οι οποίοι θα διεκδικήσουν βουλευτική έδρα στην Δυτική Αθήνα και τη Β’ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, όπως στην Κοζάνη η νυν αναπληρώτρια Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη). Έχουν προταθεί στην ηγεσία ονόματα από το οργανωτικό, τις κινητοποιήσεις και την προσυνεδριακή διαδικασία, όπως είναι οι κ.κ. Ηρακλής Δρούλιας, Νίκος Δασκαλάκης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Νίκος Μήλης κα, αλλά η «ζύμωση» που επικρατεί αυτήν την στιγμή δείχνει περισσότερο προς την πλευρά ενός προσώπου που να έχει δυναμική παρουσία στις καθημερινές μάχες και να μπορεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις «φυλές» του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι κατά πολλούς ο νυν εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς. Οι καλά γνωρίζοντες επιμένουν ότι σήμερα θα κλειδώσει το όνομα του υποψήφιου Γραμματέα, που η Χαριλάου Τρικούπη θα ήθελε να «σαρώσει» στη ψηφοφορία, δηλαδή να έχει την στήριξη όλων των τάσεων του ΠΑΣΟΚ. Εάν προταθεί ο κ. Τσουκαλάς για τη θέση του Γραμματέα, μπορεί να «επιστρέψει» στη θέση του εκπροσώπου ο Δημήτρης Μάντζος ή κάποιο άλλο στέλεχος. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι δεν αποκλείεται να προταθεί τελικά για τη θέση του Γραμματέα άλλο πρόσωπο, καθώς σήμερα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα κάνει το τελικό σκανάρισμα.
Η θέση του ΠΑΣΟΚ για τα μέτραΗ Χαριλάου Τρικούπη δίνει βάρος επίσης στις καθημερινές μάχες εναντίον της κυβέρνησης, κρίνοντας αυτήν την στιγμή ότι τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες έχουν λάθος στόχευση. «Όχι επιδόματα, αλλά θεσμικές παρεμβάσεις», λένε και υποστηρίζουν ότι «αυτά τα μέτρα παραμένουν εγκλωβισμένα στην πεπατημένη των προσωρινών επιδομάτων, που απλώς επιστρέφουν ένα μικρό μέρος από όσα ήδη έχουν αφαιρεθεί από τους πολίτες». Στα καύσιμα –τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη- η κυβέρνηση δεν τολμά να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως κάνουν πολλά κράτη μέλη. Και προσθέτουν ότι: «Το μέτρο της επιστροφής ενοικίου κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεπαρκές, τη στιγμή που οι τιμές ενοικίων αυξάνονται με τριπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίστοιχα, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για μια συνεκτική και μόνιμη δημογραφική πολιτική. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους. Εμείς δεσμευόμαστε για την επαναφορά ενός νέου ΕΚΑΣ, που θα στηρίξει 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους — μια ουσιαστική, μόνιμη παρέμβαση για τους πιο ευάλωτους. Ούτε ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας άκουσε τίποτα για 120 δόσεις για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ».
