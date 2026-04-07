Βουλή: Συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στις 10 το πρωί η συνεδρίαση - Η επιτροπή ερευνά μόνο αν τα φερόμενα αδικήματα συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή
Στην αίθουσα του κοινοβουλίου όπου συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας θα παιχτεί το νέο επεισόδιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς για σήμερα στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί η εξέταση του αιτήματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την άρση ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ.
- Πρόκειται για τις υποθέσεις των:
- Κώστα Τσιάρα,
- Νότη Μηταράκη,
- Δημήτρη Βαρτζόπουλου,
- Χρήστου Μπουκώρου,
- Λάκη Βασιλειάδη,
- Κώστα Αχ. Καραμανλή,
- Θεόφιλου Λεονταρίδη,
- Μαξίμου Σενετάκη,
- Γιάννη Κεφαλογιάννη,
- Κώστα Σκρέκα και
- Κατερίνας Παπακώστα,
οι οποίες αν και εμφανίζουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ τους αναμένεται να αντιμετωπιστούν από την Επιτροπή ενιαία εντός του συνταγματικού πλαισίου και δίχως να γίνει συζήτηση για την ουσία και την νομική αρτιότητα του κατηγορητηρίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 62 η επιτροπή και συνολικά η Βουλή ερευνά μόνο αν τα φερόμενα αδικήματα συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή, σε διαφορετική περίπτωση η σχετική άδεια προς τις εισαγγελικές αρχές «δίνεται υποχρεωτικά».
Την ίδια ώρα πάντως οι Ν Μηταράκης, Δ. Βαρτζόπουλος, Χρ. Μπουκώρος, Κ. Τσιάρας κ.α. αν και επισημαίνουν ότι παραιτούνται της ασυλίας, υποστηρίζουν πως η μεσολάβηση για την επίλυση δίκαιων αιτημάτων των πολιτών με νόμιμες διαδικασίες εντάσσονται στον πυρήνα των υποχρεώσεων που έχουν οι βουλευτές. Άποψη με την οποία φαίνεται ότι συμφωνεί η πλειοψηφία των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας, ιδίως όσοι εκλέγονται στην περιφέρεια και δέχονται καθημερινά στα πολιτικά τους γραφεία πλήθος αντίστοιχων αιτημάτων.
Πάντως, κατά την σημερινή διαδικασία οι 11 βουλευτές αναμένεται να θέσουν τις εξηγήσεις τους δια γραπτού υπομνήματος, αφήνοντας την επίσημη ομιλία όταν η διαδικασία περάσει στην Ολομέλεια της Βουλής για την τελική ψηφοφορία.
Στην παρούσα φάση τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, έχοντας μελετήσει το σύνολο της δικογραφίας και αφού λάβουν γνώση των γραπτών εξηγήσεων των ελεγχόμενων βουλευτών, θα κληθούν να απαντήσουν εάν είναι υπέρ ή κατά της άρσης ασυλίας για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η τελική εισήγηση θα συμπεριλάβει την πλειοψηφούσα άποψη των μελών και θα διαβιβαστεί στην Ολομέλεια. Μετά της εορτές του Πάσχα, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια προκειμένου να γίνει η τελική συζήτηση και στο τέλος θα γίνει ψηφοφορία για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για την άρση της ασυλίας αρκεί η απλή πλειοψηφία πιο των παρόντων βουλευτών.
Οι δηλώσεις των 11 βουλευτώνΆρση ασυλίας και πλήρη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη ζητούν με δηλώσεις τους οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννης Κεφαλογιάννης και ο πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας.
Ο βουλευτής Πέλλας Λάκης Βασιλειάδης με δήλωση γνωστοποιεί ότι ζητά την άρση ασυλίας του αν και όπως σημειώνει «δεν υπάρχει καμία ένδειξη για παράνομη πράξη εκ μέρους μου». «Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου» αναφέρει, ο κ. Βασιλειάδης εξηγώντας ότι στην υπόθεση για την οποία φέρεται να εμπλέκεται και αφορούσε την χορήγηση παράτασης για έλεγχο, «ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς ο εν λόγω κτηνοτρόφος να λάβει σχετική επιδότηση”. Ο ίδιος πάντως προσθέτει: “Για να μην υπάρχουν, ωστόσο, κενά ή αμφιβολίες στο πρόσωπό μου, πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους, ζητώντας ρητά την άρση της ασυλίας μου, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Αυτές είναι οι αρχές που υπηρετώ το πολιτικό και προσωπικό μου ήθος. Αυτές είναι αρχές με τις οποίες πορεύομαι σε όλη την πολιτική μου πορεία αλλά και στην προσωπική μου ζωή”.
Την άρση της βουλευτικής του ασυλίας ζητά και ο κ. Χρήστος Μπουκώρος. «Δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας. Επραξα το καθήκον μου, με προσήλωση στο δίκαιο, το νόμιμο και το ηθικό» αναφέρει χαρακτηριστικά ο βουλευτής Μαγνησίας για να επισημάνει αναφορικά με την υπόθεση πως «η επικοινωνία μου το 2021 σχετιζόταν με ζευγάρι νεαρών κτηνοτρόφων νόμιμων δικαιούχων επιδοτήσεων. Επικοινωνία για πραγματικούς και όχι εικονικούς παραγωγούς, για πραγματικά δύσκολες και όχι τεχνητές συνθήκες. Εξ αρχής, άλλωστε γνώριζα ότι το νεαρό ζευγάρι διαθέτει οικογενειακό, ιδιόκτητο και νόμιμο βοσκότοπο, γεγονός που αποτελεί διαχρονικά την πιο ισχυρή και νόμιμη προϋπόθεση για λήψη ενισχύσεων. Βοσκοτόπι με ζώα δηλαδή. Όλα μετρημένα, δηλωμένα και ελεγμένα. Όχι βοσκοτόπια χωρίς ζώα και δημόσιες εκτάσεις που παρουσιάζονταν με πλαστά ενοικιαστήρια με στόχο, όπως αποδείχθηκε, την κλοπή πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ”. Ο ίδιος πάντως σπεύδει να σημειώσει πως “σε αυτή τη χώρα είναι αναγκαίο να συζητήσουμε σοβαρά και όχι ακραία υποκριτικά -όπως σήμερα συμβαίνει- τα καθήκοντα και το πλαίσιο πολιτικής δραστηριότητας των βουλευτών. Επιτέλους, ας δώσουμε απάντηση καθαρή. Τελικά, στην Ελλάδα ο βουλευτής δικαιούται να εκπροσωπεί πολίτες που αισθάνονται αδικία από αδυναμίες, στρεβλώσεις και ενίοτε ανικανότητα της διοίκησης ή αρκεί να εξασφαλίζει την κάλυψη ισχυρών παραγόντων, προκειμένου να αισθάνεται ασφαλής στο έργο του;”.
Με δύο ερωτήσεις βρέθηκα στη δικογραφία τόνισε σε δήλωσή του στο protothema.gr o Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Συγκεκριμένα ο κ. Βαρτζόπουλος είπε πως ουδέποτε προέτρεψε κάποιον σε παράνομη πράξη και απλώς ρώτησε αν γίνεται κάτι. «Με δύο ερωτηματικά, δεν προέτρεψα σε παράνομη πράξη. Όσα περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι παντελώς ανυπόστατα, δεν έχω καμία σχέση. Και οι εισαγγελείς πρέπει να μας πουν αν πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνεται η δουλειά του βουλευτή», τονίζει.
Ο Νότης Μηταράκης, σε δήλωσή του στο protothema.gr, εξέφρασε την πλήρη έκπληξή του για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως «αστειότητες». Ο Νότης Μηταράκης τόνισε πως όλες οι ενέργειές του ήταν αυστηρά εντός του πλαισίου των καθηκόντων του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως ατασθαλία ή παράβαση των υποχρεώσεών του. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Εξεπλάγην απόλυτα από την εμπλοκή μου στην υπόθεση, μιλάμε για αστειότητες και έπραξα απολύτως στο πλαίσιο των καθηκόντων μου».
Σε κατηγορηματική διάψευση περί παράνομης εμπλοκής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνεται σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προχώρησε ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, με αφορμή τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή. Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ αναφέρεται σε καταγεγραμμένες συνομιλίες του με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελλά, οι οποίες –όπως τονίζει– περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν συνιστούν παράνομες ενέργειες ούτε στοιχειοθετούν άδικη πράξη». Ο κ. Λεονταρίδης δηλώνει ότι εμπιστεύεται απόλυτα τη Δικαιοσύνη και θέτει τον εαυτό του στη διάθεσή της, ζητώντας ο ίδιος την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Όπως σημειώνει, προτίθεται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του.
Για προσπάθεια «πολιτικής εκμετάλλευσης» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει λόγο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Σενετάκης, σε δήλωσή του για τη νέα δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή και την εμπλοκή του ονόματός του. Ο κ. Σενετάκης δηλώνει επίσης ότι δεν θα επιτρέψει να καταστεί «θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας» και τονίζει με έμφαση ότι «ουδέποτε προέβην σε οιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα οποιονδήποτε να την τελέσει». Αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης, επισημαίνει ότι η εμπλοκή του αφορά τη διαβίβαση αιτήματος παραγωγού, αξίας περίπου 2.500 ευρώ, προς τη διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενη τεχνική λύση σε πρόβλημα. Όπως διευκρινίζει, δεν υπέδειξε λύση ούτε είχε γνώση αυτής.
Σε κατηγορηματική διάψευση κάθε εμπλοκής στην υπό διερεύνηση υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε η βουλευτής της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, τονίζοντας ότι όσα της αποδίδονται είναι «άδικα και αβάσιμα». Η βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει πως σε όλη την πολιτική της διαδρομή πορεύεται με «εντιμότητα, ήθος και ευθύτητα», εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό και την ευθύνη της απέναντι στους πολίτες που την εμπιστεύονται. Αναφερόμενη στην επίμαχη υπόθεση που αναφέρεται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή, σημειώνει ότι αφορά έναν κτηνοτρόφο από τα Τρίκαλα, ο οποίος –όπως αναφέρει– προσπαθούσε να λάβει συνδεδεμένη επιδότηση περίπου 6.000 ευρώ για το έτος 2020. Όπως επισημαίνει, επιχείρησε να τον βοηθήσει επειδή πίστεψε ότι αντιμετώπιζε ζήτημα επιβίωσης. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν χορήγησε ποτέ την εν λόγω επιδότηση, γεγονός που –κατά την ίδια– αποδεικνύει ότι η παρέμβασή της δεν είχε αποτέλεσμα. Η κ. Παπακώστα δηλώνει ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ενεργήσουν με γνώμονα το Σύνταγμα και τη συνείδησή τους. Παράλληλα, ζητά την άρση της βουλευτικής της ασυλίας, προκειμένου –όπως αναφέρει– να δώσει άμεσα εξηγήσεις ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τονίζει ότι θεωρεί αυτή την κίνηση υποχρέωσή της απέναντι στους πολίτες, την παράταξή της και την οικογένειά της.
Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, όπως αναφέρει σε δήλωση που έδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου στη δημοσιότητα. Ο βουλευτής της ΝΔ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους του, επισημαίνοντας ότι είναι αθώος και θα αποδείξει την αθωότητά του όπου κληθεί. Τόνισε ότι θα συνεχίσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ως βουλευτής μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός για εκείνον και δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
