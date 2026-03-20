YΠΕΞ: Πάνω από 2.000 Έλληνες και 45 κατοικίδια επέστρεψαν από την εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή
«Η επιχείρηση συντελέστηκε με κάθε δυνατό μέσο» είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Ειδικοί όροι για τον επαναπατρισμό των κατοικίδιων ζώων
Πάνω από 2.000 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από την εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή, ενώ χθες, επέστρεψαν και 45 ζώα συντροφιάς.
«Η ελληνική Πολιτεία έπραξε το καθήκον της, με επιμέλεια του Υπουργείου Εξωτερικών επέστρεψαν με ασφάλεια περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη», ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η εμπόλεμη ζώνη «περιελάμβανε περισσότερες από επτά χώρες σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ίσως τη δυσκολότερη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο». Ως εκ τούτου, η επιχείρηση έγινε με κάθε δυνατό τρόπο, δηλαδή «με χερσαία μέσα από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο, με χερσαία μέσα, επίσης, από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν, από το Κατάρ προς τη Σαουδική Αραβία. Αλλά και με μισθωμένα εναέρια μέσα. Με αεροσκάφη, τα οποία έφυγαν από πολλούς προορισμούς. Από το Ομάν, από τα Εμιράτα, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία».
Οι δυσκολίες του επαναπατρισμού των ζώων
Πέραν των εξαιρετικά μεγάλων δυσκολιών που είχε συνολικά η επιχείρηση επαναπατρισμού, η τελευταία πτήση ήταν δύσκολη, καθώς περιλάμβανε ειδικούς όρους για τον επαναπατρισμό, έτσι ώστε να μπορούν στην πτήση να περιληφθούν και κατοικίδια ζώα συντροφιάς. «Έτσι, με τους 100 και πλέον επιβάτες είχαμε 45 ζώα συντροφιάς, τα οποία επαναπατρίστηκαν και αυτά».
«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στο σημείο αυτό», και ήταν η μόνη πτήση με τέτοιους ειδικούς όρους, διευκρίνισε. «Είναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη αυτού».
Ο κ. Γεραπετρίτης τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, και κατεξοχήν την κρυπτογραφική υπηρεσία και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων που, όπως είπε, για «24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τις τελευταίες 20 μέρες έχουν ήδη αποστείλει περισσότερα από 10.000 μηνύματα και έχουν κάνει ανάλογες κλήσεις». Ευχαρίστησε επίσης, το γραφείο του στο Υπουργείο Εξωτερικών και την Πολεμική Αεροπορία για τη συνδρομή της με 2 C-130, τις διπλωματικές αποστολές στην εμπόλεμη ζώνη, «τις πρεσβείες και τα προξενεία μας, τα οποία με τρόπο ακάματο λειτούργησαν έτσι ώστε να επιτελέσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο, σε μια πραγματικά πολεμική συνθήκη».
«Όπως επίσης και 7 άτομα από το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία έφυγαν από την Αθήνα για να κατευθυνθούν προς το Άμπου Ντάμπι μέσα στον πόλεμο για να ενισχύσουν την προσπάθεια της πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι», ανέφερε και κατέληξε: «Θα ήθελα οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη γη και με οποιεσδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα