«Μπάστα πλέον»: Πυρά Πολάκη κατά Τσίπρα στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ
«Για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω εγώ, αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες Αυγής και Κόκκινου στο νέο φορέα του Τσίπρα» - «Εγκληματικό να ξανακάνουμε το λάθος που μας έφερε από το το 33% στο 17,8%»
Με σειρά από αιχμές στον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα αλλά και στην στρατηγική συνεργασιών της Κουμουνδούρου τοποθετήθηκε στην σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης.
Κατά πληροφορίες, στην τοποθέτηση του ο κ. Πολάκης ισχυρίστηκε πως ήταν ιστορικό λάθος η επιμονή για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ μέχρι τελευταίας στιγμής και ένας από τους λόγους που το 33% έγινε 17,8%. «Πάμε να ξανακάνουμε αυτό το λάθος και είναι εγκληματικό. Οπότε μπάστα πλέον», φέρεται να υποστήριξε.
Ο βουλευτής Χανίων επέδειξε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, «κομματικότητα», διαφωνώντας με την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για τον Αλέξη Τσιπρα. «Τώρα όμως φτάνει πια γιατί πλησιάζουμε σε σημείο χωρίς επιστροφή» προειδοποίησε. Για το λόγο αυτό, όπως είπε, χρειάζεται συγκεκριμένη επιστολή με προγραμματικό περιεχόμενο και χρονικό ολιγόμηνο ορίζοντα για να φτιαχτεί η εκλογική συμμαχία. Επιστολή που θα απευθύνεται από ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα μέχρι ΚΚΕ , ΝΕΑΡ , Μερα25 και Ανταρσυα, κατά τον ίδιο.
Ακόμη υποστήριξε πως, αν η απάντηση είναι αρνητική, θα προχωρήσουμε μόνοι μας και να μην φοβηθούμε να το πούμε, αφού ισχυρίστηκε πως πρέπει να απευθυνθούμε ηγεμονικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιστορικό πολιτικό ρεύμα που έχει στελέχη που μπορούν να παράξουν γραμμή και σχέδιο, κάτι που δεν έχουν τα «ινστιτούτα» και δη του Τσίπρα, με τους ακαδημαϊκούς και «ειδικούς», με σαφώς λιγότερη κοινωνική και πολιτική εμπειρία! Και γι’ αυτό, συνέχισε ο κ. Πολάκης, δυσκολεύεται να παράξει γραμμή και θέσεις. Π.χ. οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ενέργεια και τα καύσιμα, με την τροπολογία που ετοιμάζεται να καταθέσει, είναι απείρως καλύτερες από τις προτάσεις του Ινστιτούτου για το Ενεργειακό, που δεν λέει κουβέντα ούτε για τη δημόσια ΔΕΗ ούτε για το πλαφόν κέρδους στα διυλιστήρια, όπως λέμε εμείς…
Ο ίδιος σχολίασε επίσης πως «για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω εγώ, αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες Αυγής και Κόκκινου στο νέο φορέα του Τσίπρα…».
Όσο για τον Κώστα Ζαχαριάδη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Παύλος Πολάκης φέρεται να ανέφερε ότι έκανε χοντρό λάθος και διασύρει τον Σωκράτη Φάμελλο πρώτα απ’ όλα με το να προτείνει αρχηγό της συμμαχίας άλλον από τον πρόεδρο του κόμματος, στο οποίο είναι εκπρόσωπος Τύπου.
Τέλος, ο κ. Πολάκης φέρεται να τόνισε ότι στις κρίσιμες καμπές της ιστορίας, όπως είναι αυτές που διανύουμε, που μπορεί να χάσει στρατηγικά ο Τραμπ και ο Νετανιάχου και άρα να έχουμε γεωπολιτικές ανακατατάξεις, στον αφρό βγαίνουν οι δυνάμεις που αφενός έχουν πολιτικό σχέδιο και πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις άμεσες υλικές ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας και αφετέρου έχουν και τόλμη να βγουν μπροστά ως ηγέτες της κοινωνικής αναγκαιότητας.
Σε ανάρτησή του αργά το βράδυ της Τετάρτης ο Παύλος Πολάκης έγραψε:
«Όποιος λαθεύει στη ζωή ,κι όλο του φταίνε οι άλλοι
τα ίδια λάθη πούκανε θα ξανακάνει πάλι….
Μαντινάδα με νόημα ….(προφανώς δεν τη λέω για μένα, εγώ την ευθύνη μου την αναλαμβάνω)»
