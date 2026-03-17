Πρέσινγκ στον Φάμελλο να διαλέξει στρατόπεδο: Αυτόνομος ΣΥΡΙΖΑ ή συνεργασία με τον Τσίπρα;
Οι εξελίξεις στη Χαριλάου Τρικούπη και η διεύρυνση Ανδρουλάκη εντείνουν την πίεση στην Κουμουνδούρου, με Πολάκη και Ζαχαριάδη να εκπέμπουν διαφορετικές γραμμές και τον Σωκράτη Φάμελλο να καλείται να πάρει θέση
Μόνο αδιάφορα δεν παρακολουθούν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, καθώς τα επίπεδα συμμετοχής, αλλά και οι κινήσεις της ηγετικής ομάδας της Χαριλάου Τρικούπη έχουν θορυβήσει σημαντικά το άλλοτε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ήδη, το γεγονός ότι σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει σε πανηγυρικό τόνο και παρόντος του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, στην οποία μετέχουν ακόμη και πρώην Υφυπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, έχει εκτινάξει τα επίπεδα νευρικότητας εντός, εκτός και επί ταυτά της Κουμουνδούρου. Δεν είναι μόνο τα χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αλλά και ο… «εξώστης» του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή η απροθυμία του πρώην Πρωθυπουργού να δρομολογήσει τις εξελίξεις αξιοποιώντας και μέρος από το δυναμικό της Κουμουνδούρου, που έχουν επιδεινώσει την υπαρξιακή αγωνία πολύ μεγάλης μερίδας στελεχών, κυρίως γιατί είχαν ποντάρει στην ακινησία της Χαριλάου Τρικούπη ως προς την προσέλκυση στελεχών του ευρύτερου χώρου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν είναι λίγοι στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όσοι θεωρούν πλέον ότι η «κλεψύδρα της αναμονής» έχει αδειάσει, επιχειρώντας να δρομολογήσουν δυναμικές εξελίξεις, με πρώτη την πλευρά Πολάκη. Αρχής γενομένης από αύριο το μεσημέρι, οπότε συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος και με ορίζοντα το επόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, όπου τα δύο κυρίαρχα εσωκομματικά στρατόπεδα θέλουν να «μετρηθούν» οι απόψεις τους και να «λήξει το θέμα» των συνεργασιών με άλλες προοδευτικές δυνάμεις.
Όπως είπε ο κ. Ζαχαριάδης, «δεν είναι επιλογή μας η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εργαζόμαστε για μια μεγάλη Προοδευτική Συμμαχία» περιγράφοντας στην ίδια κατεύθυνση ότι «εμείς κάνουμε μια προσπάθεια συντεταγμένη και συγκροτημένη, η οποία επιδιώκει την ευρύτερη ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Οι δυνάμεις στις οποίες απευθυνόμαστε είναι μικρότερες κινήσεις όπως του Ν. Κοτζιά, της Λ. Κατσέλη, του Π. Κόκκαλη, και μεγαλύτερες κινήσεις, δηλαδή στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ και φυσικά στον Αλ. Τσίπρα». Με το βλέμμα, εξάλλου, στραμμένο στο ΠΑΣΟΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστήριξε ότι «εάν το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του πάρει μία απόφαση ότι κατεβαίνουν μόνοι -και το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι αυτό- και πάνε να κερδίσουν τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης μπαίνει ένα ερώτημα σε όλους τους υπόλοιπους τι θα κάνουμε».
Την ίδια στιγμή, «εγώ δεν συμφωνώ να πάμε σπίτι μας, όπως δεν συμφωνώ και με το να κάνουμε μία καταγραφή των σημερινών δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ -και αυτό λέει και η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής- είναι η ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, η ενότητα και η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να μετέχουμε και πρέπει να μετέχουμε με τρόπο θετικό. Ούτε να κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέμε, ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο. Όμως όταν κάνεις μια τοποθέτηση και λες «άμα δεν γίνει έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, θα κατέβω μόνος μου», αυτό στο τέλος της ημέρας λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία» κατέληξε ο κ. Ζαχαριάδης, στρέφοντας εμμέσως τα βέλη του προς την πλευρά Πολάκη.
Οι δύο γραμμέςΗ πλευρά του Βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη επιμένει στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πιέζει για έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές, προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί στην κοινή γνώμη η στρατηγική του κόμματος. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές είτε σε ένα ευρύτερο σχήμα συνεργασίας ή αν δεν θέλουν οι άλλοι θα κατέβει μόνος του. Δεν θα κλείσουμε ένα κόμμα που εκφράζει το ιστορικό ρεύμα της Αριστεράς» ανέφερε χαρακτηριστικά χθες στα Παραπολιτικά Fm ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο οποίος απηχεί τις απόψεις της συγκεκριμένης ομάδας, ενώ υπέρ των συνεργασιών επανήλθε ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης, στη συχνότητα του ΕΡΤnews.
Σε Συμπληγάδες ο ΦάμελλοςΣε αυτό το κλίμα, να διαλέξει στρατόπεδο καλεί καθεμιά από τις δύο πλευρές τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, προκειμένου να γίνει σαφές το στίγμα του κόμματος, ενόψει της έντασης της προεκλογικής περιόδου. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν δίστασε να απαντήσει ότι οι προϋποθέσεις των συνεργασιών (με τον Αλέξη Τσίπρα) περνούν μέσα από «κοινό πρόγραμμα και κοινό ψηφοδέλτιο», άποψη, ωστόσο, που δεν φαίνεται να ικανοποιεί καμία από τις δύο πλευρές, που ζητούν τώρα να διατυπώσει πιο καθαρά πως θα βαδίσουν προς τις κάλπες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα