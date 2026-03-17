Ο Μητσοτάκης ζητά ευρωπαϊκή ετοιμότητα για «προσωρινά και στοχευμένα» μέτρα με φόντο την αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ
Η μεγάλη ανησυχία της Αθήνας εστιάζεται κυρίως στις τιμές του φυσικού αερίου που επηρεάζουν την ηλεκτροπαραγωγή - Ως τέλος Μαρτίου η συνολική ρύθμιση για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία
Με δεδομένο ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ παρατείνεται εις το διηνεκές και ότι η εικόνα αναταραχής στις παγκόσμιες χρηματαγορές επιτείνεται, οι χώρες της Ευρώπης προετοιμάζονται για το ωστικό κύμα που δεδομένα θα ακολουθήσει.
Σε αυτό το περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψιν ότι έχει προηγηθεί η ενεργειακή κρίση του 2022, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτυπά ήδη «καμπανάκι κινδύνου» στους Ευρωπαίους ομολόγους του, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει η Ευρώπη να μάθει από το πάθημα και να κινηθεί με ταχύτητα, επιτρέποντας στα κράτη μέλη μέτρα προσωρινά και στοχευμένα, εφόσον η κρίση διαρκέσει.
Με τα ως τώρα δεδομένα, πάντως, οι Ευρωπαίοι δεν μοιάζουν να εξετάζουν την ιδέα ενός οριζόντιου πλαφόν στο αέριο που είχε τεθεί επί τάπητος στο παρελθόν, ενώ όπως έχει επισημανθεί τα εργαλεία υπάρχουν ήδη από την εργαλειοθήκη του 2022 και η κυβέρνηση θα κρίνει ποια και πότε θα επιστρατευτεί
Ενόψει της Συνόδου Κορυφής την ερχόμενη Πέμπτη, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται περισσότερο επισπεύδων από άλλους ηγέτες για την προοπτική ευρωπαϊκής συνεννόησης, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζεται συγκριτικά πιο θωρακισμένη ως προς την κατάσταση της οικονομίας. Καμία οικονομία πάντως δεν μπορεί να μείνει αλώβητη από τις συνέπειες μιας ενεργειακής αναταραχής που θα επιδράσει και στις τιμές του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει αγκάθι στα πλευρά της ελληνικής κοινωνίας εδώ και χρόνια. Ήδη η κυβέρνηση έκανε μια πρώτη κίνηση με το πλαφόν στα καύσιμα και στα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, όσο περνούν οι μέρες όμως και προεξοφλείται η παράταση της σύγκρουσης τόσο πληθαίνουν οι φωνές για τη χρεία μιας πιο συνολικής προσέγγισης.
Μιλώντας από το βήμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε για τις συνέπειες της αναταραχής ιδίως στην αγορά ενέργειας. Η μεγάλη ανησυχία της Αθήνας εστιάζεται κυρίως στις τιμές του φυσικού αερίου που επηρεάζουν την ηλεκτροπαραγωγή, ενώ χθες ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ως το τέλος Μαρτίου και τη συνολική ρύθμιση για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, κάτι που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης με τον ΣΕΒ επί μήνες.
Παράλληλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας προανήγγειλε εντός των ημερών παρέμβαση για το κόστος των λιπασμάτων που έχει εκτιναχθεί λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη και η χθεσινή σκληρή σύγκρουση του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τη Σουηδή ομόλογό του στο πλαίσιο του συμβουλίου υπουργών της Ε.Ε. με φόντο τις ενεργειακές διασυνδέσεις.
Μπορεί από χθες ο κ. Τραμπ να ζητά σύμπραξη από τους εταίρους της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ, οι χώρες της Ευρώπης όμως διαμηνύουν ότι δεν έχουν συμφέρον εμπλοκής στην περιοχή και ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορεί να αλλάξει η αποστολή της επιχείρησης ASPIDES που αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στην Ερυθρά Θάλασσα. Αντιθέτως, η Ελλάδα είναι ανοιχτή για την ενίσχυση της εν λόγω αποστολής στην Ερυθρά Θάλασσα, ιδίως αν αυτό συνοδευτεί και από αύξηση των χωρών που συμμετέχουν, καθώς αυτή την ώρα εμπλέκονται η χώρα μας, η Ιταλία και η Γαλλία έχει προαναγγείλει την ανάπτυξη δικών της δυνάμεων.
«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση ASPIDES. Η επιχείρηση ASPIDES είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά τα Στενά του Ορμούζ», διεμήνυσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ και ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα τάσσεται μεν υπέρ της ασφάλειας της ναυσιπλοϊας, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται συναίνεση σε αλλαγή status ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Ελληνικό «όχι» για το ΟρμούζΠαρά τις δεδομένες ανησυχίες της ελληνικής κυβέρνησης για τις συνέπειες της παρατεταμένης διαταραχής της κυκλοφορίας δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, η Αθήνα συμπλέει με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στην άρνηση ουσιαστικής εμπλοκής σε μια επιχείρηση διασφάλισης της ναυσιπλοϊας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα