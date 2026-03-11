Συμφωνία Πλεύρη - Κουτσόλαμπρου για συμμετοχή των δικηγόρων στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο
Τη συμμετοχή των δικηγόρων στην παροχή νομικής συμβουλευτικής (legal counseling) κατά την εφαρμογή της νέας διαδικασίας ασύλου, συμφώνησαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μετανάστευσης «σε ιδιαίτερα ουσιαστικό κλίμα και επικεντρώθηκε στη συμμετοχή των δικηγόρων στην παροχή νομικής συμβουλευτικής (legal counseling), σε α' βαθμό, κατά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο (άρθρο 48 νόμου 5275/2026)».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δυο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για «την ανοικτή και ουσιαστική συμβολή του δικηγορικού σώματος στην εφαρμογή της διαδικασίας ασύλου από τις 12 Ιουνίου του τρέχοντος έτους και συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν τις επιμέρους λεπτομέρειες το αμέσως προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς και γόνιμου διαλόγου».
Ακόμη, στη συνάντηση παραβρέθηκαν η γενική γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Κωνσταντίνα Παπακώστα, η σύμβουλος του ΔΣΑ Χρυσούλα Μαρινάκη και η γενική γραμματέας της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων Ολυμπία Παναγιωτοπούλου.
