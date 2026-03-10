Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η Νέα Δημοκρατία, 18 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ, ναι στη βοήθεια στην Κύπρο λέει το 75%
Πρώτη επιλογή ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Υποχωρούν τα ποσοστά της Καρυστιανού
Στο 34,1% μέτρησε τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται πίσω με 18,7 μονάδες διαφορά. Στην ίδια δημοσκόπηση καταγράφεται η μεγάλη αποδοχή της απόφασης να σταλούν στην Κύπρο δύο φρεγάτες και τέσσερα F-16, η πρωτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός και η νέα υποχώρηση για τη Μαρία Καρυστιανού.
Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ αυξάνει τα ποσοστά της στο 34,1% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 15,4% το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, οι Δημοκράτες με 2,8%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και «άλλο» με 13,6%.
Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: Η ΝΔ λαμβάνει 28,5%, το ΠΑΣΟΚ 12,8%, το ΚΚΕ 6,3%, η Ελληνική Λύση 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, οι Δημοκράτες 2,4%, η Νίκη 1,2%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο» απαντά το 10,9% και «δεν έχω αποφασίσει» το 16,4%.
Ξεκάθαρο είναι το προβάδισμα και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», με τον πρωθυπουργό να επιλέγεται από το το 32,6% των ερωτηθέντων και να ακολουθούν: «Κανένας» 31,5%, Ανδρουλάκης 10,3%, Βελόπουλος 5,9%, Δημήτρη Κουτσούμπας 4,8%, Κωνσταντοπούλου 4,5%, Κασσελάκης 3%, Φάμελλος 2,5%, Λατινοπούλου 1,9%, Νατσιός 1,5% και Χαρίτσης 1,5%.
Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν και για την αποστολή των φρεγατών Κίμων και Ψαρά και τεσσάρων F-16 στην Κύπρο με το 75% να απαντά «συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ» και το 22% «διαφωνώ/μάλλον διαφωνώ». Παρόμοια είναι, δε, και τα ποσοστά για το αν ήταν σωστή η αγορά φρεγατών και αεροσκαφών τα τελευταία χρόνια» με το 72% να απαντά ναι και το 24% όχι.
Στη δημοσκόπηση καταγράφεται, τέλος, και νέα πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού με μόλις το 8,2% να θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία της ενώ σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα το αντίστοιχο ποσοστό μετρήθηκε στο 10,1%.
