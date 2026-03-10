Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η Νέα Δημοκρατία, 18 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ, ναι στη βοήθεια στην Κύπρο λέει το 75%

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται, τέλος, και νέα πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού με μόλις το 8,2% να θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία της ενώ σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα το αντίστοιχο ποσοστό μετρήθηκε στο 10,1%.