Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα σχεδόν 20 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή
Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα σχεδόν 20 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή
Η Νέα Δημοκρατία στο μεγαλύτερο ποσοστό της μετά από τις ευρωεκλογές σε νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll- Διευρύνει τη διαφορά, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει τέταρτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός
Στο μεγαλύτερο ποσοστό της μετά από τις ευρωεκλογές ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, καταγράφοντας άνοδο 2,5 μονάδων και αλλάζοντας «πίστα» στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
Η κυβερνητική παράταξη «βλέπει» βελτίωση σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναβαθμίζει το ήδη ισχυρό στίγμα του στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ενώ την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία αυξάνει αισθητά στην εκτίμηση ψήφου και τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αφού το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί σε απόσταση 19,5 μονάδων. Πρόκειται για μια δημοσκοπική εξέλιξη που δείχνει τη δυνατότητα της κυβερνητικής παράταξης να προσελκύσει ευρύτερα κοινά, κουνώντας τη «βελόνα» αρκετά πάνω από το «ψυχολογικό όριο» του 30%. Το μήνυμα των πολιτών είναι ότι σε μια περίοδο με τη «φωτιά» του πολέμου γύρω τους προτιμούν ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παύουν να ανησυχούν για την ακρίβεια και τη συρρίκνωση της εισοδηματικής τους δυνατότητας και προοπτικής. Το σύνολο των ευρημάτων στη δημοσκόπηση της Opinion Poll που ολοκληρώθηκε την 6η ημέρα του πολέμου και παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο του Action 24 παραπέμπει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την κινητικότητα στον πολιτικό χάρτη αλλά και για τις προτεραιότητες που αναδεικνύουν οι πολίτες απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικές με τη συγκυρία.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgyg10die9nt)
Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στην ανάπτυξη γρήγορων και αποφασιστικών βημάτων από την έναρξη της σύρραξης στο Ιράν, στέλνοντας συνδρομή ασφαλείας στην Κύπρο με τον πρωθυπουργό να είναι σε διαρκείς επαφές με άλλους κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Τα πρώτα δείγματα γραφής στις δημοσκοπήσεις εμφανίζουν θετικές επιδόσεις για τη ΝΔ, ενώ το ΠΑΣΟΚ παρά την καλή θεσμική εικόνα μετά και τη συνάντηση για τα ζητήματα εθνικής στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό, συνεχίζει να παρατηρεί την «ακούνητη βελόνα». Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 2,5 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο και το 31,4% (από 29%) επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία. Το ΠΑΣΟΚ είχε 13,4% τον Ιανουάριο και σε αυτήν την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας γράφει 13,2%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται τέταρτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 5,8% από 6,1%. Μισή μονάδα κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνεχίζει τις χαμηλές δημοσκοπικές μονοψήφιες πτήσεις, καταγράφοντας 4,7%- μικρή πτώση σημειώνουν η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, μικρή άνοδο η Φωνή Λογικής, ενώ τα εκκολαπτόμενα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού καταγράφουν πτωτική τάση.
Συγκεκριμένα, η ανησυχία που κυριαρχεί στο εκλογικό σώμα για πιθανές παρενέργειες και στη χώρα μας από τον πόλεμο είναι έκδηλη και φτάνει στο 85,4%, οδηγώντας τους ψηφοφόρους να ζητούν «σταθερότητα» σε ποσοστό 73,%, με το 55,1% να λέει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και μόλις το 34,1% για να εκφράσει διαμαρτυρία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημοσκοπική εκτίναξη της ΝΔ: Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 2,5 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο και το 56,6% βλέπει ως πολύ ή αρκετά πιθανή τρίτη θητεία για τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ, ενώ και η παράσταση νίκης είναι στο 61,1% για τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ στο 3,3%.
Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός δεύτερη για άλλη μία φορά, αναδεικνύεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά με πτώση πάνω από 2 μονάδες. Πτώση 0,8 της μονάδας καταγράφει και το κόμμα της - από το 10.4% στο 9.6%, πολύ κοντά στην Ελληνική Λύση που πέφτει από το 10.1% στο 9,2%. Η συγκεκριμένη έρευνα βγάζει επτακομματική Βουλή, με το ΜεΡΑ25 να χάνει οριακά (2,9%) το εισιτήριο. Χαμηλές πτήσεις (1,9%) για την Νίκη, τους Σπαρτιάτες (1,5%), το κόμμα Κασσελάκη (1,7%) και τη Νέα Αριστερά (1%). Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής καταγράφουν κέρδη κατά 0,5 της μονάδας και 0,7 της μονάδας αντίστοιχα. Στο ερώτημα για το κόμμα Καρυστιανού το «πολύ πιθανό να την ψηφίσω» πέφτει από το 16,1% στο 9,2% - και το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα, μειώνεται από το 9% τον Δεκέμβριο, στο 7%.
Η κυβερνητική παράταξη «βλέπει» βελτίωση σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναβαθμίζει το ήδη ισχυρό στίγμα του στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ενώ την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία αυξάνει αισθητά στην εκτίμηση ψήφου και τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αφού το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί σε απόσταση 19,5 μονάδων. Πρόκειται για μια δημοσκοπική εξέλιξη που δείχνει τη δυνατότητα της κυβερνητικής παράταξης να προσελκύσει ευρύτερα κοινά, κουνώντας τη «βελόνα» αρκετά πάνω από το «ψυχολογικό όριο» του 30%. Το μήνυμα των πολιτών είναι ότι σε μια περίοδο με τη «φωτιά» του πολέμου γύρω τους προτιμούν ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παύουν να ανησυχούν για την ακρίβεια και τη συρρίκνωση της εισοδηματικής τους δυνατότητας και προοπτικής. Το σύνολο των ευρημάτων στη δημοσκόπηση της Opinion Poll που ολοκληρώθηκε την 6η ημέρα του πολέμου και παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο του Action 24 παραπέμπει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την κινητικότητα στον πολιτικό χάρτη αλλά και για τις προτεραιότητες που αναδεικνύουν οι πολίτες απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικές με τη συγκυρία.
Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στην ανάπτυξη γρήγορων και αποφασιστικών βημάτων από την έναρξη της σύρραξης στο Ιράν, στέλνοντας συνδρομή ασφαλείας στην Κύπρο με τον πρωθυπουργό να είναι σε διαρκείς επαφές με άλλους κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Τα πρώτα δείγματα γραφής στις δημοσκοπήσεις εμφανίζουν θετικές επιδόσεις για τη ΝΔ, ενώ το ΠΑΣΟΚ παρά την καλή θεσμική εικόνα μετά και τη συνάντηση για τα ζητήματα εθνικής στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό, συνεχίζει να παρατηρεί την «ακούνητη βελόνα». Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 2,5 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο και το 31,4% (από 29%) επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία. Το ΠΑΣΟΚ είχε 13,4% τον Ιανουάριο και σε αυτήν την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας γράφει 13,2%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται τέταρτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 5,8% από 6,1%. Μισή μονάδα κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνεχίζει τις χαμηλές δημοσκοπικές μονοψήφιες πτήσεις, καταγράφοντας 4,7%- μικρή πτώση σημειώνουν η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, μικρή άνοδο η Φωνή Λογικής, ενώ τα εκκολαπτόμενα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού καταγράφουν πτωτική τάση.
Συγκεκριμένα, η ανησυχία που κυριαρχεί στο εκλογικό σώμα για πιθανές παρενέργειες και στη χώρα μας από τον πόλεμο είναι έκδηλη και φτάνει στο 85,4%, οδηγώντας τους ψηφοφόρους να ζητούν «σταθερότητα» σε ποσοστό 73,%, με το 55,1% να λέει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και μόλις το 34,1% για να εκφράσει διαμαρτυρία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημοσκοπική εκτίναξη της ΝΔ: Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 2,5 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο και το 56,6% βλέπει ως πολύ ή αρκετά πιθανή τρίτη θητεία για τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ, ενώ και η παράσταση νίκης είναι στο 61,1% για τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ στο 3,3%.
Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός δεύτερη για άλλη μία φορά, αναδεικνύεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά με πτώση πάνω από 2 μονάδες. Πτώση 0,8 της μονάδας καταγράφει και το κόμμα της - από το 10.4% στο 9.6%, πολύ κοντά στην Ελληνική Λύση που πέφτει από το 10.1% στο 9,2%. Η συγκεκριμένη έρευνα βγάζει επτακομματική Βουλή, με το ΜεΡΑ25 να χάνει οριακά (2,9%) το εισιτήριο. Χαμηλές πτήσεις (1,9%) για την Νίκη, τους Σπαρτιάτες (1,5%), το κόμμα Κασσελάκη (1,7%) και τη Νέα Αριστερά (1%). Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής καταγράφουν κέρδη κατά 0,5 της μονάδας και 0,7 της μονάδας αντίστοιχα. Στο ερώτημα για το κόμμα Καρυστιανού το «πολύ πιθανό να την ψηφίσω» πέφτει από το 16,1% στο 9,2% - και το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα, μειώνεται από το 9% τον Δεκέμβριο, στο 7%.
Η πρόθεση ψήφουΆνοδο 1,6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε επίσης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 25,1% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 14,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ το οποίο κινείται στο 10,8%, αυξάνοντας τα ποσοστά του κατά 0,3%. Πέραν της ΝΔ, άνοδο σημειώνουν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πτώση εμφανίζουν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση. Την ίδια στιγμή, αυξήθηκε στο 18,9% από 18,4% το ποσοστό των αναποφάσιστων, ενώ μειώνεται το ποσοστό εκείνων που προτίθενται να ψηφίσουν ένα καινούργιο κόμμα. Η απάντηση «πολύ πιθανόν να ψηφίσω» έπεσε από το 18% τον Ιανουάριο, στο 10% σήμερα. Για το κόμμα Καρυστιανού, τον Ιανουάριο το 26% δήλωνε ότι θετικά συναισθήματα - σήμερα αυτά είναι στο 22%. Αντίστοιχα, για το κόμμα Τσίπρα, τα θετικά συναισθήματα έπεσαν από το 17% στο 16%. Πάντως, ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να τον εκφράζει «σε σημαντικό βαθμό», ενώ το 67% δηλώνει ότι δεν έχει περιοριστεί η ακρίβεια στην αγορά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα