Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα σχεδόν 20 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Η Νέα Δημοκρατία σ το μεγαλύτερο ποσοστό της μετά από τις ευρωεκλογές σε νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll- Δ ιευρύνει τη διαφορά, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει τέταρτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός