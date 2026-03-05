Οι δύσκολες αποφάσεις Μητσοτάκη στη συνεχή διαχείριση κρίσεων: Μήνυμα νηφαλιότητας στην αντιπολίτευση και ετοιμότητας για οικονομικά μέτρα
«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», είπε με νόημα χθες από τη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες
Σχεδόν επτά χρόνια έχει συμπληρώσει στον πρωθυπουργικό θώκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτά δεν ήταν ανέφελα. Αντιθέτως, ήδη από τους πρώτους μήνες που ανέλαβε τα ηνία ο πρωθυπουργός κλήθηκε να βάλει το Μέγαρο Μαξίμου σε μια διαρκή διαχείριση κρίσεων. Πολιτικά, οι περισσότερες εξ αυτών του «βγήκαν», σε αντίθεση με τις… ανέφελες περιόδους που η Νέα Δημοκρατία δοκιμάστηκε, αν και οι κυβερνήσεις κατά τεκμήριο είθισται να συσπειρώνονται σε περιόδους δοκιμασίας. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα ο κ. Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί μια περιφερειακή σύγκρουση στην άμεση γειτονιά μας, με σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.
Με την εμπειρία διαχείρισης από το lockdown του κορωνοϊού, τη διαχείριση της υβριδικής επίθεσης στον Έβρο και της κρίσης στο Αιγαίο με το Ορούτς Ρέις, τη στήριξη της Ουκρανίας το 2022 και τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης στο «ενεργητικό» του, ο κ. Μητσοτάκης εκλήθη να πάρει γρήγορες αποφάσεις και στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν. Εν προκειμένω, αμέσως μόλις εκδηλώθηκε κίνδυνος για την Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης σε άμεση συνεννόηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη αποφάσισε να αναπτυχθούν ελληνικές δυνάμεις με δύο φρεγάτες και τέσσερα F-16 για την αναχαίτιση τυχόν κινδύνων για το νησί. Όπερ και εγένετο, με ξένες χώρες όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία κοκ να έπονται της ελληνικής απόφασης που κατέδειξε ότι για την Αθήνα η Κύπρος δεν… κείται μακράν.
«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», είπε με νόημα χθες από τη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες. Απάντησε έτσι στις μομφές μερίδας κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούσαν με σχεδόν… θεατρικούς τόνους η Ελλάδα να μην εμπλακεί στο θέατρο επιχειρήσεων του Ιράν, έστω και αν καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει επιχειρησιακά συγκατανεύσει σε κάτι τέτοιο.
Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την αποφυγή συγκρούσεων και την επιστροφή στη διπλωματία, τονίζοντας βεβαίως ότι θα πρέπει να υπάρξει απόλυτος έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να πάψει να αποτελεί διαρκεί απειλή για την διεθνή και περιφερειακή ειρήνη.
Παράλληλα αναφέρθηκε και στους «επαγγελματίες ανησυχούντες» και τους «πατριώτες της φακής», μια αποστροφή που πιάνει από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τα κόμματα δεξιά της ΝΔ, έως και τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης που σε δραματικούς τόνους ζητούσαν συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για τη χάραξη εθνικής γραμμής.
Διόλου τυχαία σε αυτό το περιβάλλον ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε ακόμα και τον γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα να επιδείξει στάση μεγαλύτερης υπευθυνότητας, με κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνουν ότι ήταν fake news οι αναφορές που έκανε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δύο από τα drones που εκτοξεύτηκαν προς την Κύπρο στόχευαν τη βάση της Σούδας.
Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. pic.twitter.com/8XP0jsoJoO— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 4, 2026
Μήνυμα νηφαλιότηταςΣε αυτό το περιβάλλον και με δεδομένο τον κατακερματισμό στο πολιτικό τοπίο, ο κ. Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «είναι καιρός τα μικρά και κομματικά να υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά». Στην πραγματικότητα ένα μήνυμα νηφαλιότητας, προτάσσοντας τη μεγάλη εικόνα και την ευρύτερη οπτική έναντι των κομματικών αντιπαραθέσεων. «Η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τώρα την θέση της σε ευρύτερη οπτική. Η συναίνεση να επικρατήσει έναντι των διχαστικών συνθημάτων», είπε από το βήμα της Βουλής.
Παράλληλα αναφέρθηκε και στους «επαγγελματίες ανησυχούντες» και τους «πατριώτες της φακής», μια αποστροφή που πιάνει από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τα κόμματα δεξιά της ΝΔ, έως και τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης που σε δραματικούς τόνους ζητούσαν συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για τη χάραξη εθνικής γραμμής.
Διόλου τυχαία σε αυτό το περιβάλλον ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε ακόμα και τον γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα να επιδείξει στάση μεγαλύτερης υπευθυνότητας, με κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνουν ότι ήταν fake news οι αναφορές που έκανε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δύο από τα drones που εκτοξεύτηκαν προς την Κύπρο στόχευαν τη βάση της Σούδας.
Ετοιμότητα για οικονομικά μέτραΒεβαίως, όπως έγραψε και χθες το protothema.gr, o κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ανοιχτός και για προληπτικά μέτρα ως προς τις πιθανές οικονομικές συνέπειες από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Το εύρος της παρέμβασης θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες, ανάλογα και με τις εξελίξεις κυρίως στα Στενά του Όρμουζ. Σημειωτέον, ο Νίκος Δένδιας χθες (Alpha) άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να συζητήσει τη συμμετοχή της σε μια πολυεθνική αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, χωρίς όμως αυτό να θεωρείται δεδομένο.
Αν πάντως η αβεβαιότητα συνεχιστεί, από την επόμενη εβδομάδα αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν πιο εντατικές, καθώς ορισμένα από τα εργαλεία (π.χ. πλαφόν στο περιθώριο κέρδους) ύπαρχουν ήδη στο τραπέζι.
