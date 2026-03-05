Οι δύσκολες αποφάσεις Μητσοτάκη στη συνεχή διαχείριση κρίσεων: Μήνυμα νηφαλιότητας στην αντιπολίτευση και ετοιμότητας για οικονομικά μέτρα

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», είπε με νόημα χθες από τη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες