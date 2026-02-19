Συνάντηση Δένδια με αντιπροσωπεία του κογκρέσου την Παρασκευή
Στη συνάντηση στην αίθουσα «Ι. Καποδίστριας» του ΥΠΕΘΑ θα συμμετάσχει επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

O υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή (20/2) στις 11.30 π.μ. με αντιπροσωπεία του κογκρέσου των ΗΠΑ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας είναι ο Τζέρι Μοράν και μέλη της η Κίρστεν Γκίλιμπραντ, ο Τζον Μπαράσο, ο Τζον Μπούζμαν, η κα Ντεμπ Φίσερ και ο Γκάρι Πίτερς.

Στη συνάντηση στην αίθουσα «Ι. Καποδίστριας» του ΥΠΕΘΑ θα συμμετάσχει επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας το οποίο θα παραθέσει ο Έλληνας υπουργός.

Προηγουμένως ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση στο γραφείο του (10 π.μ.) με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR) Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Στη συνάντηση θα παραστεί ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δ. Χούπης.
