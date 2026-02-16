Πιερρακάκης: Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ αποτέλεσε την πιο απτή απόδειξη της δύναμης που παράγει η αφοσίωση στη γνώση
Πιερρακάκης: Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ αποτέλεσε την πιο απτή απόδειξη της δύναμης που παράγει η αφοσίωση στη γνώση

Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup έκανε ανάρτηση με αφορμή την απώλεια της σπουδαίας βυζαντινολόγου που έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 99 ετών

Ως «την πιο απτή απόδειξη της δύναμης που παράγει η αφοσίωση στη γνώση» χαρακτήρισε σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών. 

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη:

«Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ αποτέλεσε την πιο απτή απόδειξη της δύναμης που παράγει η αφοσίωση στη γνώση. Από τον Βύρωνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από εκεί στη Σορβόννη, ως καθηγήτρια και, μέσα σε λίγα χρόνια, ως η πρώτη γυναίκα Πρύτανης του φημισμένου πανεπιστημίου.

Αποστρεφόμενη κάθε τι περιττό, δίνοντας έμφαση στην ουσία και με επιμονή στη λεπτομέρεια, κατέκτησε τις υψηλότερες ακαδημαϊκές κορυφές και κατέστη ισότιμη συνομιλήτρια όλων των προσωπικοτήτων που όρισαν την πορεία της Ελλάδας αλλά και της δεύτερης πατρίδας της, της Γαλλίας.

Αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη την ακαδημαϊκό που νοηματοδότησε την οικουμενική ταυτότητα του Βυζαντίου, ενσαρκώνοντας ταυτόχρονα την Ελλάδα που ανοίγεται στην Ευρώπη και τον κόσμο με πίστη στις δυνάμεις της.

Στην οικογένειά της απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

