Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα τον Φεβρουάριο
Η Ελλάδα αξιολογεί την πρόσκληση, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές – Πρόσκληση και στον πρόεδρο της Κύπρου
Πρόσκληση για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας έχει λάβει ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ έχει παραληφθεί και αξιολογείται. Η συνεδρίαση αναμένεται ότι θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.
Πρόσκληση για συμμετοχή στη συνεδρίαση έλαβε και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Στο Συμβούλιο Ειρήνης προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Χριστοδουλίδης.
Το Συμβούλιο ιδρύθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η ιδρυτική πράξη υπεγράφη στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.
Στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου σχεδιάζει να είναι ισόβιος πρόεδρος, «έχει στόχο να επιλύει παγκόσιες συγκρούσεις».
Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν σ' αυτή τη νέα οντότητα. Ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, που τη δέχθηκε. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί επικρίσεις για την προσπάθεια παράκαμψης του ΟΗΕ.
Οι χώρες που θέλουν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
Πρόσκληση και προς τον πρόεδρο της Κύπρου
Οι προβληματισμοί για το Συμβούλιο Ειρήνης
