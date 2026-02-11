Ο Πλεύρης ζητά πλήρη ενημέρωση για την απόρριψη ασύλου του Βασίλη Γιαϊλαλί

Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης μπορεί να ασκήσει μόνο ο ίδιος ο αιτών άσυλο - Ο υπουργός διατηρεί δικαίωμα δικαστικής προσφυγής μόνο κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου οργάνου