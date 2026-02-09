Δένδιας: Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα οι σχέσεις με την Ινδία, ειδικά στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επισκέφτηκε σήμερα, το Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του υπουργείου 'Αμυνας της Ινδίας, στο Νέο Δελχί





Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επισκέφτηκε επίσης σήμερα, το Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του υπουργείου 'Αμυνας της Ινδίας, στο Νέο Δελχί, όπου παρακολούθησε παρουσιάσεις σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας στην αμυντική καινοτομία και στην τεχνολογία.



Παρόντες ήταν οι επικεφαλής, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και οι επικεφαλής Ανάπτυξης από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Αμυντικού Τομέα της Ινδίας, αλλά και μέλη ιδιωτικών επιχειρήσεων καινοτομίας.



Κατά τη συνάντηση στο Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του υπουργείου 'Αμυνας της Ινδίας, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030», όπως και στη νέα φάση των σχέσεων της Ελλάδας με την Ινδία, την οποία εγκαινίασε κατά τη θητεία του ως υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Ελλάδας, με τον τότε και νυν υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Τζαϊσάνκαρ.



Οι σχέσεις μας με την Ινδία είναι σχέσεις που μπορούν να αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Μια μεγάλη ευκαιρία σε διμερές επίπεδο, ανταλλαγής εμπειριών, αλλά και βοήθειας στις ινδικές εταιρείες για να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να μπορέσουμε από κοινού να δημιουργήσουμε καινοτόμα προϊόντα. Αλλά και μια ευκαιρία να φέρουμε σε επαφή τα δυο περιβάλλοντα, των startups και του οικοσυστήματος καινοτομίας.Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό 'Αμυνας της Ινδίας Ράτζναθ Σινγκ στο, με την οποία ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στην ασιατική χώρα.Μετά τη συνάντηση διεξήχθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των υπουργών 'Αμυνας των δύο χωρών και των Αντιπροσωπειών τους.Μιλώντας για την επίσκεψη στην Ινδία, ο κ. Δένδιας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον υπουργό Εξωτερικών, τον Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσάνκαρ και επισκέφθηκε «εταιρείες και το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας».Υπογράμμισε ότι ήρθε «σε επαφή με τον τρόπο που σκέφτονται, με το τρόπο που αναπτύσσουν και μεταρρυθμίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις τους».Για τη συνάντηση με τον υπουργό 'Αμυνας Ινδίας, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι είχαν «μια βαθιά και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων».Και ανέλυσε: «Η Ινδία ως χώρα παρουσιάζει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Για την Ελλάδα το να έχει μια στενή επαφή με μια χώρα ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων εκατομμυρίων κάτοικων, με Ένοπλες Δυνάμεις που αγγίζουν σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο, είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης μοιραζόμαστε συστήματα. Η ινδική Πολεμική Αεροπορία επίσης διαθέτει Rafale, όπως και εμείς».Ο κ. Δένδιας τόνισε ακόμη ότι υπέγραψε συμφωνία με τον Ινδό ομόλογό του που αφορά «την συνεργασία μας στα θέματα της αμυντικής βιομηχανίας», εξηγώντας ότι «είναι η πρώτη από μια σειρά συμφωνιών που διαπραγματευόμαστε».Ο κ. Δένδιας στις δηλώσεις του υπογράμμισε: «Η σχέση με την Ινδία είναι μια σχέση στρατηγική. Μια σχέση μακρινού ορίζοντα για την Ελλάδα. Μια σχέση, η οποία νομίζω μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και την πραγματικότητα των οικονομικών δεδομένων ανάμεσα στις δυο χώρες».Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επισκέφτηκε επίσης σήμερα, το Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του υπουργείου 'Αμυνας της Ινδίας, στο Νέο Δελχί, όπου παρακολούθησε παρουσιάσεις σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας στην αμυντική καινοτομία και στην τεχνολογία.Παρόντες ήταν οι επικεφαλής, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και οι επικεφαλής Ανάπτυξης από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Αμυντικού Τομέα της Ινδίας, αλλά και μέλη ιδιωτικών επιχειρήσεων καινοτομίας.Κατά τη συνάντηση στο Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του υπουργείου 'Αμυνας της Ινδίας, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030», όπως και στη νέα φάση των σχέσεων της Ελλάδας με την Ινδία, την οποία εγκαινίασε κατά τη θητεία του ως υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Ελλάδας, με τον τότε και νυν υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Τζαϊσάνκαρ.

Σχετικά με την «Ατζέντα 2030», ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», μια «ασπίδα» πέντε επιπέδων που καλύπτει τη χώρα μας έναντι όλων των εν δυνάμει απειλών (διάστημα, κυβερνοχώρος, εναέριος χώρος, ξηρά, θάλασσα και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας).



O Έλληνας υπουργός επισήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της επικοινωνίας ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες και στα αμυντικά οικοσυστήματα των δύο κρατών - όπως και μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων Ελλάδας και Ινδίας - και στην ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός Forum, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται αυτή η επικοινωνία.



Αναφέρθηκε ακόμη στις δυνατότητες συνεργειών που υπάρχουν μεταξύ των οικοσυστημάτων και στην ανάγκη δημιουργίας μόνιμου μηχανισμού επαφών και ασκήσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο κρατών.



Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε την Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης και την έκθεση «Γκίκας: Ταξίδι στην Ινδία», για τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο Νίκο Χατζηκυριάκο - Γκίκα και μετέβη στο Εθνικό Μνημείο Πεσόντων της Ινδίας, όπου κατέθεσε στέφανο.



Χθες, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας μετέβη στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας όπου είχε την ευκαιρία να φιλοξενηθεί σε αμυντικές εγκαταστάσεις και να ενημερωθεί για το οικοσύστημα καινοτομίας της Ινδίας.



Ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε κρατικές και κορυφαίες ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αμυντικής καινοτομίας και της ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής και παρακολούθησε παρουσιάσεις και επιδείξεις μέσων.

09.02.2026, 18:01