Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί πολιτικά ξεχωριστά, η ανθρωποφαγία είναι επικίνδυνη
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, και οι βουλευτές που εμπλέκονται πρέπει να τοποθετηθούν δημοσίως αφού μελετήσουν τις δικογραφίες
Στις δικογραφίες που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ που περιλαμβάνονται σε αυτές αναφέρθηκε στο Action 24 o κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για μια σοβαρή εξέλιξη, προσθέτοντας, ωστόσο πως η «ανθρωποφαγία» είναι επικίνδυνη για την κοινωνία και την πολιτική ζωή.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, και οι βουλευτές που εμπλέκονται πρέπει να τοποθετηθούν δημοσίως αφού μελετήσουν τις δικογραφίες. Για την άρση ασυλίας είπε πως υπάρχει μια γενική θέση και είναι υποχρεωτική εκτός αν υπάρχουν αδικήματα που εμπίπτουν στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα.
Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε επίσης ότι είναι σημαντικό να διαχωρίζονται οι καταγγελίες από τα αιτήματα πολιτών. «Ακούω για κακουργήματα. Δεν υπάρχει κακούργημα εξ αμελείας. Υπάρχει δόλος. Υπάρχει τεκμήριο αθωότητας αλλά είναι άλλο το κακούργημα και άλλο το πλημμέλημα. Ας αφήσουμε να δουν οι άνθρωποι τα στοιχεία και την ανθρωποφαγία στην άκρη», συνέχισε.
«Όταν αναφερόμαστε σε ξεχωριστή αξιολόγηση δεν αναφερόμαστε στην ποινική, αλλά στην πολιτική αξιολόγηση
Η πρώτη φράση που είπε η κυβέρνηση δι εμού με την ιδιότητα του εκπροσώπου, είναι ότι κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί ξεχωριστά. Δεν αναφερόμαστε στην ποινική αξιολόγηση. Την ποινική αξιολόγηση την κάνει η Δικαιοσύνη. Αναφερόμαστε στην πολιτική αξιολόγηση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
«Δεν μπορώ να προδικάσω τη θέση ενός ανθρώπου που είναι ελεγχόμενος από τη δικαιοσύνη, χωρίς να ξέρω τα δεδομένα. Το να κατηγορείται για κακούργημα, μπορεί ο ίδιος να θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία για τον εαυτό του. Πρέπει να δούμε τι λένε οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έδειξε ότι έχουν αντανακλαστικά. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα; Είναι οι παράνομες επιδοτήσεις. Είναι εικόνα που κόστισε στην Ελλάδα 30 χρόνια. Ένα μέρος είναι και κάποια τηλεφωνήματα που έγιναν από βουλευτές. Αυτές οι παρακολουθήσεις έγιναν επί των ημερών του υποτιθέμενου καθεστώτος Μητσοτάκη. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να εξασφαλίσουμε να μην συμβούν ξανά. Το εξασφαλίζουμε με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», πρόσθεσε.
Ο κ. Μαρινάκης είπε πως υπάρχει τεκμήριο αθωότητας και 90 βουλευτές έχουν βρεθεί σε καθεστώς άρσης ασυλίας και 20 εξ αυτών της ΝΔ.
«Το να λες υπόδικο κάποιον που απλά θα κριθεί από τη δικαιοσύνη είναι πολύ επικίνδυνο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων δεν είναι σωστό και παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας.
Για την κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ.Μαρινάκης τόνισε: «Δύο πράγματα έχουν νόημα όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα για να υπάρξει κάθαρση: α) η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν είναι δική μας δουλειά, είναι της δικαιοσύνης, β) να εξασφαλίσουμε να μην μπορούν να συμβούν ξανά τέτοιες συμπεριφορές. Πώς το εξασφαλίζουμε αυτό; Με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό, όπου η αντιπολίτευση που φωνάζει, η αντιπολίτευση που φωνάζει και κουνάει το δάχτυλο δεν το ψήφισε».
Για το αν θα παραδώσουν οι βουλευτές τις έδρες τους και αν θα είναι υποψήφιοι στις επερχόμενες εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Το ότι κάποιος βρίσκεται στη θέση όπου η δικαιοσύνη αιτείται την άρση της ασυλίας του, δεν σημαίνει καταρχάς ότι είναι υπόδικος. Σημαίνει ότι είναι ελεγχόμενος και ύποπτος για κάποια αδικήματα. Υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Αυτή τη στιγμή 97 βουλευτές από το 2019 μόνο μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί στο καθεστώς άρσης ασυλίας, δηλαδή έχει γίνει δεκτό το αίτημα, 20 εκ των οποίων είναι στη δική μας παράταξη. Δεν έχω ακούσει σε κάποια άλλη υπόθεση να τεθεί θέμα, ούτε παράδοση της έδρας, ούτε μη ύπαρξης δεδηλωμένης. Εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη απαξία, ότι είναι «δεμένη» μια υπόθεση ή οτιδήποτε άλλο πριν και πάνω απ’ όλα πρέπει να δώσουν οι ίδιοι απάντηση.
Ας μη βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Είναι ένα κλισέ το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει κουράσει, αλλά εδώ ταιριάζει ακριβώς. Ας δούμε αν και τι ισχύει, να τοποθετηθεί ο ελεγχόμενος πρώτα για τον εαυτό του και όπως έχετε δει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι και απόλυτη συναίσθηση των πραγμάτων έχει και αντανακλαστικά διαθέτει.
Για τις απόψεις που ακούστηκαν ότι επειδή έχει ζητηθεί η άρση ασυλίας των βουλευτών η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση «υποδίκων». Αυτή η αιτίαση επειδή άκουσα να τη θέτει και το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα ο εκπρόσωπός του που είναι και συνάδελφος δικηγόρος, είναι και ενάντια στο τεκμήριο της αθωότητας. Αλίμονο αν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν την απόφαση να διαβούν την διαχωριστική γραμμή, επιλογή μας είναι να ασχοληθούμε με την πολιτική, δεν μας ανάγκασε κανένας να μπαίνουμε στην πολιτική και να είμαστε τόσο βιαστικοί. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων μας και από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα που ξεκίνησαν με πρωτοσέλιδο και βρέθηκαν, γιατί πρωτοσέλιδη είναι η παραπομπή και βρέθηκαν να απαλλάσσονται με μονόστηλο. Εγώ δεν προδικάζω τίποτα.
Το να λες λοιπόν «υπόδικο και άνθρωπο που δεν μπορεί να κρατήσει η κυβέρνηση με την ψήφο του» έναν άνθρωπο που απλά θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη, είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί ξέρετε, σήμερα εγώ δεν λέω να αθωωθεί κανένας πριν την ώρα του. Όποιος είναι ένοχος να πληρώσει, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή».
Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. «Έρχεται ο κ. Ανδρουλάκης και ζητάει εκλογές. Τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά είπε ο κ. Χατζηδάκης. Δεν το είπε γιατί έχει αλλάξει η θέση μας. Αλλά όταν ζητάς εκλογές πρέπει να απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Έχεις πρόγραμμα; Το έχουν κοστολογήσει; Λένε επίσης με ποιους δεν θα κυβερνήσουν; Έχουν πει με ποιους θα κυβερνήσουν; Τον κ. Τσίπρα που είπε ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες; Την κα Κωνσταντοπούλου. Όταν λες εκλογές και στις δημοσκοπήσεις είσαι στο 12% πρέπει να απαντήσεις. Ισχύει ότι έχουμε πει μέχρι τώρα για τις εκλογές και το έχει πει ο πρωθυπουργός», συμπλήρωσε.
Ερωτηθείς για την τελευταία τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά ανέφερε «αποφεύγω την πολιτική αντιπαράθεση». Πρόσθεσε πως «αν κάνει κόμμα θα είναι ένα εκ τον πολιτικών μας αντιπάλων και προς το παρόν είναι πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ και τον σέβομαι».
Σημείωσε ότι «αν κάποιοι παλιοί πολιτικοί ανακάλυψαν τα ρουσφέτια το 2026, πάμε να ανακαλύψουμε την Αμερική».
Για την κρίση στον Περσικό Κόλπο και αν η κυβέρνηση θα πάρει νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε η οικονομική πολιτική που μειώνει τους φόρους και αυξάνει τα έσοδα φαίνεται πόσο χρήσιμη είναι. «Η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί όσες κρίσεις εισαγόμενες δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Σε καμία κρίση δεν αφήσαμε την κοινωνία αβοήθητη. Θα το κάνουμε όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα. Με μία πρόβλεψη αυτό να μην είναι one off», συμπλήρωσε.
Για τη δίκη για τα Τέμπη ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Απόλυτη στήριξη στη δικαιοσύνη. Τείχος προστασίας. Η κα Κωνσταντοπούλου παριστάνει την πρόεδρο κόμματος στο δικαστήριο και τη δικαστή στη βουλή. Αυτό είναι επικίνδυνο. Τα υπόλοιπα κόμματα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να έχουν πιο καθαρή θέση σε αυτή την εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας; Η προστασία της δικαιοσύνης είναι δημοκρατικό καθήκον».
Αναλυτικά ολόκληρη η συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στο Action24:
