Τσιάρας: Αναγκαία η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Σε ανάρτησή του μετά από συνάντηση με τον αρμόδιο ευρωπαίο επίτροπο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου