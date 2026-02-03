Ιθάκη: Με Πέτρο Κόκκαλη και Μπουλμπασάκο η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα στα Ιωάννινα

Παρόντες θα είναι ακόμη ο Μιχάλης Καλογήρου, διευθυντής του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, καθώς και η ηθοποιός Μαρία Κατοσυλίδη