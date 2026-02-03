Ιθάκη: Με Πέτρο Κόκκαλη και Μπουλμπασάκο η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα στα Ιωάννινα
Ιθάκη: Με Πέτρο Κόκκαλη και Μπουλμπασάκο η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα στα Ιωάννινα

Παρόντες θα είναι ακόμη ο Μιχάλης Καλογήρου, διευθυντής του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, καθώς και η ηθοποιός Μαρία Κατοσυλίδη

Γνωστά έγιναν από τον εκδοτικό οίκο «Gutenberg» τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα.

Μεταξύ όσων θα τοποθετηθούν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι ο Πέτρος Κόκκαλης, γραμματέας του «Κόσμος» και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την περίοδο 2019–2024. Την ίδια ώρα, στο πάνελ θα συμμετάσχει επίσης ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, πρώην γραμματέας του τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Παρόντες θα είναι ακόμη ο Μιχάλης Καλογήρου, διευθυντής του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, η ηθοποιός Μαρία Κατοσυλίδη και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, Δημήτρης Κιτσικόπουλος.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχουν οι δημοσιογράφοι Άρης Ραβανός και Όλγα Στέφου.

