Μανιάτης: Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος, υποστηρίζει ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ