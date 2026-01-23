Τσόκας: «Έχω στείλει τις προτάσεις μου για τα οικονομικά στην Καρυστιανού - Ο Θεός με έχει προικίσει με πολλά ταλέντα»
«Είμαι ένας αυθόρμητος επιστήμονας που της έστελνα μηνύματα με προτάσεις ρηξικέλευθα, και η κυρία Καρυστιανού μου απάντησε "σας ευχαριστώ θερμά"» υποστήριξε ο πολιτευτής της Νίκης
Διευκρινίσεις για όσα ανακοίνωσε ο ίδιος στο Facebook για συμμετοχή του στην επιτροπή σοφών του κόμματος Καρυστιανού έδωσε με σημερινή συνέντευξή του ο Αθανάσιος Τσόκας υποστηρίζοντας σήμερα ότι «δεν είμαι μέλος της επιτροπής, έχω στείλει τις προτάσεις μου για τα οικονομικά στην κυρία Καρυστιανού και μου έχει απαντήσει "σας ευχαριστώ πολύ"».
«Πριν από κάποιους μήνες η κυρία Καρυστιανού ανακοίνωσε κίνημα πολιτών. Είμαι στο κίνημα των εκατομμυρίων που ακολουθούν την Καρυστιανού. Όταν το διάβασα είπα στον εαυτό μου "είμαι κι εγώ". Απευθύνθηκα στον φίλο μου Νίκο Παπαδόπουλο και πήρα ένα τηλέφωνο της κυρίας Καρυστιανού και της έστειλα στο viber για να προσφέρω τη βοήθειά μου» είπε στον Status FM ο κ. Τσόκας.
Συμπλήρωσε, μάλιστα, «είμαι ένας αυθόρμητος επιστήμονας που της έστελνα μηνύματα με προτάσεις ρηξικέλευθα, ο Θεός με έχει προικίσει με πολλά ταλέντα, αυτή θα αξιολογήσει τις προτάσεις μου».
Σε νέα ερώτηση αν έχει στείλει προτάσεις στην Μαρία Καρυστιανού απάντησε «προτάσεις στέλνω αυθόρμητα και μου απαντά "σας ευχαριστώ θερμά". Την κυρία Καρυστιανού δεν τη γνωρίζω, μόνο προτάσεις στέλνω».
Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Τσόκας αναφέρθηκε στην ερμηνεία της θρησκείας που κάνει με τη χρήση των αρχαίων Ελληνικών ενώ επέμεινε ότι σύμφωνα με τις αναλύσεις του η Μαρία Καρυστιανού είναι «το φαβορί για την πρωθυπουργία»
Κατά την ανάλυση που ισχυρίζεται ότι έχει κάνει «με μαθηματική ακρίβεια η Καρυστιανού θα αλιεύσει ένα σεβαστό ποσοστό από τους ανενεργούς, ένα 20, ένα 30, ένα 40, δηλαδή 4 στους 10 μπορεί να πάνε, ειδικά οι νέοι».
