30 μεταρρυθμίσεις και έργα για το 2026: Χατζηδάκης και Σκέρτσος παρουσίασαν τον κυβερνητικό προγραμματισμό για τη νέα χρονιά
«Η ΝΔ έδωσε τις λιγότερες προεκλογικές υποσχέσεις από κάθε άλλο κόμμα το 2019 και το 2023»
Τον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2026, μέσα από ένα πακέτο 30 μεταρρυθμίσεων και έργων, παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου με θέμα «Απολογισμός κυβερνητικού έργου για το 2025 – Ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2026», μαζί με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και τη γενική γραμματέα Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη.
Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν τα προηγούμενα χρόνια «εκείνοι που έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις», τόσο το 2019 όσο και το 2023, σημειώνοντας ότι από το 2019 υπάρχει «διαρκής προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων» της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η κυβερνητική πολιτική στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: τον προγραμματισμό και τον ετήσιο απολογισμό, οι οποίοι δημοσιοποιούνται σε σταθερή βάση.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους λεγόμενους «μπλε φακέλους», που διανέμονται στους υπουργούς στην αρχή κάθε κυβερνητικής θητείας και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες παρακολουθούνται συστηματικά από το γραφείο του πρωθυπουργού και τους αρμόδιους υπουργούς Επικρατείας. Όπως τόνισε, ο συντονισμός αυτός υλοποιείται μέσω του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο εκπονείται ετησίως σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία και συζητείται δύο φορές στο Υπουργικό Συμβούλιο, το καλοκαίρι και τον Δεκέμβριο, με στόχο τη συνεχή επικαιροποίηση των δράσεων.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι, παρότι η κυβέρνηση διανύει τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια «συνεχίζεται αδιάπτωτη», ενώ από το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στη δημόσια προβολή του κυβερνητικού προγραμματισμού, μέσα από την ανάδειξη 25 συγκεκριμένων κυβερνητικών προτεραιοτήτων, που καλύπτουν το σύνολο των υπουργείων.
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, στόχος της επιλογής αυτής είναι αφενός η ενίσχυση της διαφάνειας και αφετέρου η διαμόρφωση μιας «έντιμης σχέσης με τους πολίτες», ανεξαρτήτως πολιτικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης. Όπως είπε, με τον τρόπο αυτό οι πολίτες γνωρίζουν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και μπορούν να την ελέγχουν με βάση το κυβερνητικό πρόγραμμα.
Ο Άκης Σκέρτσος παρουσίασε τα βήματα προόδου της οικονομίας που κατέγραψε η χώρα εν μέσω αβεβαιοτήτων σημειώνοντας ότι το 2025 πετύχαμε 3.701 ορόσημα ή 66% όσων είχαν προγραμματιστεί πριν ένα χρόνο. Τα 4.000 θα έχουν υλοποιηθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου και στο τέλος του α’ τριμήνου θα έχουν υλοποιηθεί 8 στα 10 ορόσημα.
Παρουσιάζοντας τον απολογισμό του 2025, ο Άκης Σκέρτσος ανέφερε ότι στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής είχαν τεθεί 5.637 ορόσημα, εκ των οποίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 είχαν ολοκληρωθεί 3.700, ποσοστό 66%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 4.000 ορόσημα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2026, ενώ ο στόχος είναι να ξεπεράσουν τα 4.500 έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους.
Όπως υπογράμμισε, τα ορόσημα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας, που υλοποιείται από το 2019 και βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις συστάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη. Σύμφωνα με ανεξάρτητη έκθεση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, το 83% των συστάσεων αυτών έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
«Όσα λέμε να τα κάνουμε και όσα εννοούμε να τα λέμε» υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η χώρα παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε η δραστική μείωση της ανεργίας από το 17,5% το 2019 στο 8,2% το 2025, καθώς και η μείωση της φοροδιαφυγής μέσω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ χωρίς αύξηση φόρων.
Στον τομέα της υγείας, επισημάνθηκε ο διπλασιασμός της δημόσιας δαπάνης για το ΕΣΥ – από 4,1 δισ. ευρώ το 2019 σε 8,1 δισ. ευρώ το 2026 – καθώς και η πρόοδος σε δράσεις πρόληψης, ψηφιοποίησης και μείωσης των χρόνων αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
Στο σκέλος του προγραμματισμού για το 2026, παρουσιάστηκαν παρεμβάσεις που εκτείνονται από την οικονομία και την αγορά εργασίας έως την υγεία, τη δικαιοσύνη, την άμυνα, τις υποδομές και την κοινωνική πολιτική. Στον οικονομικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως ειπώθηκε, θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, καθώς και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Προβλέπεται επίσης η εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ.
Στα εργασιακά, δρομολογείται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή της στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα έως το τέλος του έτους, καθώς και η εφαρμογή της στο Δημόσιο. Στην υγεία, έχει τεθεί ως στόχος η ολοκλήρωση της αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων.
Στην άμυνα, προγραμματίζεται η παραλαβή τριών νέων φρεγατών FDI («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων»). Στη δικαιοσύνη, προβλέπεται η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης.
Σε επίπεδο υποδομών, στον κυβερνητικό σχεδιασμό εντάσσονται η ολοκλήρωση εμβληματικών έργων, όπως η παράδοση ολόκληρου του Ε65, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθώς και η αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας. Παράλληλα, προβλέπεται η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, όπως και η θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΠΕ, βιομηχανία και τουρισμό.
Στον αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκε η εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις και ο στρατηγικός σχεδιασμός της νέας ΚΑΠ. Στην κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών, προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας της Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή και η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταναλωτή, με δυνατότητα σύγκρισης εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών.
Στην παιδεία, ανακοινώθηκε η επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες. Στην κοινωνική πολιτική, δρομολογείται η έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε τέσσερα ανενεργά στρατόπεδα μέσω της Κοινωνικής Κατοικίας και στα πρώτα δέκα δημόσια ακίνητα μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής.
Στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό, περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η υποβολή, έγκριση από την Ε.Ε. και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ. ευρώ.
