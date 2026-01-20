30 μεταρρυθμίσεις και έργα για το 2026: Χατζηδάκης και Σκέρτσος παρουσίασαν τον κυβερνητικό προγραμματισμό για τη νέα χρονιά

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό του 2025, ο Άκης Σκέρτσος ανέφερε ότι στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής είχαν τεθεί 5.637 ορόσημα, εκ των οποίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 είχαν ολοκληρωθεί 3.700, ποσοστό 66%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 4.000 ορόσημα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2026, ενώ ο στόχος είναι να ξεπεράσουν τα 4.500 έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους.Όπως υπογράμμισε, τα ορόσημα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας, που υλοποιείται από το 2019 και βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις συστάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη. Σύμφωνα με ανεξάρτητη έκθεση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, το 83% των συστάσεων αυτών έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.«Όσα λέμε να τα κάνουμε και όσα εννοούμε να τα λέμε» υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η χώρα παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε η δραστική μείωση της ανεργίας από το 17,5% το 2019 στο 8,2% το 2025, καθώς και η μείωση της φοροδιαφυγής μέσω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ χωρίς αύξηση φόρων.Στον τομέα της υγείας, επισημάνθηκε ο διπλασιασμός της δημόσιας δαπάνης για το ΕΣΥ – από 4,1 δισ. ευρώ το 2019 σε 8,1 δισ. ευρώ το 2026 – καθώς και η πρόοδος σε δράσεις πρόληψης, ψηφιοποίησης και μείωσης των χρόνων αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.Στο σκέλος του προγραμματισμού για το 2026,Στον οικονομικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως ειπώθηκε, θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, καθώς και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Προβλέπεται επίσης η εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ.Στα εργασιακά, δρομολογείται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή της στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα έως το τέλος του έτους, καθώς και η εφαρμογή της στο Δημόσιο. Στην υγεία, έχει τεθεί ως στόχος η ολοκλήρωση της αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων.Στην άμυνα, προγραμματίζεται η παραλαβή τριών νέων φρεγατών FDI («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων»). Στη δικαιοσύνη, προβλέπεται η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης.Σε επίπεδο υποδομών, στον κυβερνητικό σχεδιασμό εντάσσονται η ολοκλήρωση εμβληματικών έργων, όπως η παράδοση ολόκληρου του Ε65, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθώς και η αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας. Παράλληλα, προβλέπεται η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, όπως και η θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΠΕ, βιομηχανία και τουρισμό.Στον αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκε η εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις και ο στρατηγικός σχεδιασμός της νέας ΚΑΠ. Στην κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών, προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας της Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή και η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταναλωτή, με δυνατότητα σύγκρισης εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών.Στην παιδεία, ανακοινώθηκε η επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες. Στην κοινωνική πολιτική, δρομολογείται η έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε τέσσερα ανενεργά στρατόπεδα μέσω της Κοινωνικής Κατοικίας και στα πρώτα δέκα δημόσια ακίνητα μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής.Στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό, περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η υποβολή, έγκριση από την Ε.Ε. και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ. ευρώ.