Κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Κύπρο για το βίντεο με τις μίζες: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες, αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία»

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας, μέσω της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, διερευνούν ήδη την προέλευση του βίντεο και το περιεχόμενο των συνομιλιών - Υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως ο στόχος της κακόβουλης αυτής ενέργειας ήταν να υπονομευθεί η αξιοπιστία του Προέδρου, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου