Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, αυστηροποιείται το πλαίσιο για τις ΜΚΟ

Το νομοσχέδιο παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν νόμιμα στη χώρα