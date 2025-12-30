Τσιάρας: Οι αγρότες που είπαν ναι στον διάλογο έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού από συναδέλφους τους
Τσιάρας: Οι αγρότες που είπαν ναι στον διάλογο έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού από συναδέλφους τους
Να υπάρξει έστω και την ύστατη στιγμή μια σοβαρότερη προσέγγιση από τους αγρότες, ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
«Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο. Τα προβλήματα πώς λύνονται; Αν κάτσουμε σε διάλογο. Η κυβέρνηση έκανε θετικά βήματα για να δείξει ότι την απασχολούν τα προβλήματα των αγροτών. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα με τη θετική διάθεση της κυβέρνησης να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου» δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.
Αναφερόμενος, δε, στα 18 μπλόκα που εξέφρασαν πρόθεση για διάλογο, ο κ. Τσιάρας είπε στο ΟΡΕΝ πως «όταν επέστρεψαν ξέραμε ότι υπήρχε πίεση από κάποιους που δεν ήθελαν τον διάλογο. Από ό,τι πληροφορούμαστε οι άνθρωποι που είπαν ότι θέλουν να γίνει διάλογος, έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού από συναδέλφους τους»
Όπως σχολίασε, «όταν οι ίδιοι λένε ότι θα μείνουμε στα μπλόκα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση, τότε δηλώνουν την πολιτική τους επιδίωξη».
Ζήτησε, επίσης, «να υπάρξει έστω και την ύστατη στιγμή μια σοβαρότερη προσέγγιση των αγροτών».
Ειδικά, δε, για το αγροτικό ρεύμα ανέφερε «τώρα είναι 9,3 λεπτά η κιλοβατώρα και έχουμε πει ότι θα είναι σημαντικά χαμηλότερη. Υπάρχει μια συζήτηση με τη ΔΕΗ διότι υπάρχει κανόνας που λέει δεν μπορώ να δώσω κάτω του κόστους γιατί χτυπάει ευρωπαϊκό καμπανάκι ανταγωνισμού».
«Όλα πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα της κοινής λογικής και των ευρωπαϊκών κανόνων» συμπλήρωσε προσθέτοντας πως «κάποια από τα 16 αιτήματα μπορούν να συζητηθούν περισσότερο. Δεν μπορεί, όμως, να λέμε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ ή να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, μπορεί όμως να στηριχθεί το εισόδημα».
