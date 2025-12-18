Χατζηβασιλείου: Ο Ζάεφ χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία» σκέτο, να πάρει θέση ο Τσίπρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συμφωνία των Πρεσπών Τάσος Χατζηβασιλείου Αλέξης Τσίπρας Ζόραν Ζάεφ

Χατζηβασιλείου: Ο Ζάεφ χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία» σκέτο, να πάρει θέση ο Τσίπρας

Ο βουλευτής της ΝΔ επισυνάπτει σχετική ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας

Χατζηβασιλείου: Ο Ζάεφ χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία» σκέτο, να πάρει θέση ο Τσίπρας
«Ο Ζόραν Ζάεφ που συνυπέγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο», αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Επισυνάπτοντας σχετική ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, ο κ. Χατζηβασιλείου αφήνει αιχμές προς τον πρώην Έλληνα πρωθυπουργό σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να πάρει θέση για τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου

«Ο Ζόραν Ζάεφ που συνυπέγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο.

Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση. Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη.»

