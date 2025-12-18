Χατζηβασιλείου: Ο Ζάεφ χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία» σκέτο, να πάρει θέση ο Τσίπρας
Χατζηβασιλείου: Ο Ζάεφ χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία» σκέτο, να πάρει θέση ο Τσίπρας
Ο βουλευτής της ΝΔ επισυνάπτει σχετική ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας
«Ο Ζόραν Ζάεφ που συνυπέγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο», αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου.
Επισυνάπτοντας σχετική ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, ο κ. Χατζηβασιλείου αφήνει αιχμές προς τον πρώην Έλληνα πρωθυπουργό σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να πάρει θέση για τα συγκεκριμένα περιστατικά.
Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση. Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη.»
Επισυνάπτοντας σχετική ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, ο κ. Χατζηβασιλείου αφήνει αιχμές προς τον πρώην Έλληνα πρωθυπουργό σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να πάρει θέση για τα συγκεκριμένα περιστατικά.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου«Ο Ζόραν Ζάεφ που συνυπέγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο.
Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση. Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη.»
Ο @Zoran_Zaev, που συνυπέγραψε με τον @atsipras τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο.— Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) December 18, 2025
Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση. Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη. pic.twitter.com/Pn1htsZdNl
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα