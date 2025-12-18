Η σύζυγος του Άκη Σκέρτσου δεν τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης, διαβεβαιώνουν τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με αφορμή τη χθεσινή στοχοποίηση της Αυγής Ανδοσίδου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ