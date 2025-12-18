Η σύζυγος του Άκη Σκέρτσου δεν τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης, διαβεβαιώνουν τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
Η σύζυγος του Άκη Σκέρτσου δεν τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης, διαβεβαιώνουν τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
Ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με αφορμή τη χθεσινή στοχοποίηση της Αυγής Ανδοσίδου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η σύζυγος του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, πρόεδρος Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστηρίων Αυγή Ανδοσίδου, δεν έχει τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης, χρεώνεται ικανό αριθμό υποθέσεων και μάλιστα παραπάνω από τον προβλεπόμενο και προήχθη ομόφωνα το 2023 στον βαθμό της προέδρου Πρωτοδικών, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Επιτροπείας έχει ως εξής:
«Ενόψει δημόσιων δηλώσεων και αναφορών που επικεντρώνονται ειδικά στο πρόσωπο της προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αυγής Ανδοσίδου, με τις οποίες προβάλλεται ευνοϊκή μεταχείρισή της από την υπηρεσία, ενημερώνουμε ότι οι κυρία Ανδοσίδου έτυχε της ίδιας ακριβώς μεταχείρισης με όλους τους λοιπούς συναδέλφους της.
Χρεώθηκε ικανό αριθμό υποθέσεων, υπερβαίνοντας κατά τα οριζόμενα δικαστικά έτη τις 200 υποθέσεις ετησίως, προήχθη ομοφώνως από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών το έτος 2023 και τοποθετήθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, όπου υπηρέτησε ευδοκίμως επί διετίας, εξαλείφοντας σε συντομότατο χρόνο από την προαγωγή της στις εκκρεμείς υποθέσεις που είχε χρεωθεί στο βαθμό του Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων».
Υπενθυμίζεται ότι χθες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στοχοποίησε στην προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη σύζυγό του κ. Σκέρτσου.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Επιτροπείας έχει ως εξής:
«Ενόψει δημόσιων δηλώσεων και αναφορών που επικεντρώνονται ειδικά στο πρόσωπο της προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αυγής Ανδοσίδου, με τις οποίες προβάλλεται ευνοϊκή μεταχείρισή της από την υπηρεσία, ενημερώνουμε ότι οι κυρία Ανδοσίδου έτυχε της ίδιας ακριβώς μεταχείρισης με όλους τους λοιπούς συναδέλφους της.
Χρεώθηκε ικανό αριθμό υποθέσεων, υπερβαίνοντας κατά τα οριζόμενα δικαστικά έτη τις 200 υποθέσεις ετησίως, προήχθη ομοφώνως από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών το έτος 2023 και τοποθετήθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, όπου υπηρέτησε ευδοκίμως επί διετίας, εξαλείφοντας σε συντομότατο χρόνο από την προαγωγή της στις εκκρεμείς υποθέσεις που είχε χρεωθεί στο βαθμό του Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων».
Υπενθυμίζεται ότι χθες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στοχοποίησε στην προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη σύζυγό του κ. Σκέρτσου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα