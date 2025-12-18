Η Ζωή επιτέθηκε και στη σύζυγο Σκέρτσου - Είστε θύτης των γυναικών, απάντησε ο υπουργός, δείτε το βίντεο
Η Ζωή επιτέθηκε και στη σύζυγο Σκέρτσου - Είστε θύτης των γυναικών, απάντησε ο υπουργός, δείτε το βίντεο
Προηγήθηκαν η παράνομη βιντεοσκόπηση στην εξεταστική και τα θολά σημεία για τη ΜΚΟ με την επωνυμία «Δικαιοσύνη για Όλους»
Σε κλίμα απόλυτου χάους, πολιτικής παράνοιας και έντασης με καταγγελίες για μαφίες, εγκληματίες, παιδεραστίες, βιαστές και σκιώδεις ΜΚΟ που εκτοξεύονται στα «τυφλά» κατά δικαίων και αδίκων συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αυθεντική, κεντρική πρωταγωνίστρια των επεισοδίων μιας διαδικασίας που παραπέμπει σε χορταστικό σόου για λάτρεις της trash tv είναι μονίμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλοι - πλην φυσικά της ίδιας - είναι ένοχοι μέχρι να αποδείξουν - και κυρίως να την πείσουν- ότι είναι αθώοι. Όσοι, δε, τολμούν να της ασκήσουν έστω μια ήπια κριτική για τη συμπεριφορά της ή τολμούν να αμφισβητήσουν τα κίνητρα της, γεύονται τον αδίστακτο και χειμαρρώδη καταγγελτικό της λόγο που συμπαρασύρει τους ίδιους, τις συζύγους, τα παιδιά και κάθε πιθανό πρόσωπο που πιθανώς βρέθηκε στον περίγυρο τους.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βλέπει πως οι ρόλοι του τηλεοπτικού εισαγγελέα και του αυτόκλητου δήμιου των πολιτικών της αντιπάλων της αποφέρουν δημοσκοπικούς πόντους και είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Την ίδια στιγμή το προεδρείο της εξεταστικής από φόβο και ατολμία αδυνατεί να επιβάλει την τάξη ακόμα και όταν η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε όριο.
Οι διάλογοι της εξέτασης του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είναι χαρακτηριστικοί:
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέχρι τέλους, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να επισημαίνει ότι οι βουλευτές της ΝΔ σκέφτονται να καταθέσουν μήνυση και αγωγή στην κα Κωνσταντοπούλου και εκείνη να απαντά ότι για κάθε αγωγή που δέχεται, θα κάνει τρεις αγωγές στον πρωθυπουργό.
Ο κ. Λαζαρίδης μάλιστα διάβασε μήνυμα που του ήρθε στο messenger, το οποίο έγραφε: «Τι σιχαμερό ερπετό είσαι ρε που τα βάζεις με την Κωνσταντοπούλου; Να κοιμηθείς το βράδυ και να σε βρουν κρύο το πρωί και σκ@@α στον τάφο σου». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να φωνάζει, ρωτώντας τον κ. Λαζαρίδη αν της το χρεώνει, με τον εισηγητή της ΝΔ να λέει ότι δεν το χρεώνει σε κανέναν, αλλά θα πράξει τα δέοντα.
Η εμφάνιση της εταιρείας έγινε σχεδόν τυχαία. Αποκαλύφθηκε από το περιεχόμενο μήνυσης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου που διαβιβάστηκε στην Βουλή με αίτημα άρσης ασυλίας, την οποία κατέθεσε δημοσιογράφος, πρώην συνεργάτιδα και υποψήφια ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Η συγκεκριμένη την μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από σφοδρό επεισόδιο που είχαν οι δύο τους στους διαδρόμους του κοινοβουλίου. Ειδικότερα, η κυρίαα Κωνσταντοπούλου όταν πριν από λίγους μήνες την είδε μπροστά της και με αφορμή παλαιότερη εργασιακή διένεξη την αποκάλεσε «απατεώνισσα». Η πρώην εργαζόμενη από την πλευρά της συνέταξε μήνυση περιγράφοντας όλο το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης.
Αυθεντική, κεντρική πρωταγωνίστρια των επεισοδίων μιας διαδικασίας που παραπέμπει σε χορταστικό σόου για λάτρεις της trash tv είναι μονίμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλοι - πλην φυσικά της ίδιας - είναι ένοχοι μέχρι να αποδείξουν - και κυρίως να την πείσουν- ότι είναι αθώοι. Όσοι, δε, τολμούν να της ασκήσουν έστω μια ήπια κριτική για τη συμπεριφορά της ή τολμούν να αμφισβητήσουν τα κίνητρα της, γεύονται τον αδίστακτο και χειμαρρώδη καταγγελτικό της λόγο που συμπαρασύρει τους ίδιους, τις συζύγους, τα παιδιά και κάθε πιθανό πρόσωπο που πιθανώς βρέθηκε στον περίγυρο τους.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βλέπει πως οι ρόλοι του τηλεοπτικού εισαγγελέα και του αυτόκλητου δήμιου των πολιτικών της αντιπάλων της αποφέρουν δημοσκοπικούς πόντους και είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Την ίδια στιγμή το προεδρείο της εξεταστικής από φόβο και ατολμία αδυνατεί να επιβάλει την τάξη ακόμα και όταν η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε όριο.
Η ακραία επίθεση στη σύζυγο ΣκέρτσουΧαρακτηριστικό παράδειγμα όσα συνέβησαν στο κλείσιμο των εργασιών της εξεταστικής την Τετάρτη όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραμέρισε για μία ακόμα φορά κάθε φραγμό και, προκειμένου να κονιορτοποιήσει όσους βρέθηκαν απέναντί της, εκτόξευσε καταγγελίες για τους ίδιους, τις οικογένειες τους, τις συζύγους και γονείς. Το κλίμα της Εξεταστικής θύμισε... ντεκαντάνς δικαστικό ριάλιτι, στο οποίο με την ανοχή του προεδρείου επιτράπηκε κάθε χτύπημα.
Οι διάλογοι της εξέτασης του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είναι χαρακτηριστικοί:
- Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η σύζυγός σας τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών λόγω εκκρεμοτήτων που είχε
- ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Έχετε πρόβλημα με την σύζυγό μου; Υπερασπίστρια των γυναικών είστε; Γίνεστε θύτης των γυναικών και πρέπει να σταματήσει. Την θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα.
- Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Έχει υπερασπιστεί βιαστή τεσσάρων γυναικών, έχει επιθέτει στη Συρεγγέλα. Ρωτάτε τον υπουργό για την γυναίκα του; Μια ερώτηση δεν έχετε κάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΠΟΥΛΟΥ: Είστε συκοφάντης!
- Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Και εσείς σεξίστρια.
- ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα. Σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες. Συγγνώμη θα ζητήσετε;
- Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιον;
- ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Σε μένα, στην σύζυγό μου.
- Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Μισεί τις γυναίκες.
- Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι βέβαια!
- ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έλαβε και η εφημερίδα Αυγή και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Ανακυκλώνετε ψεύδη που έχουν διαψευστεί. Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;
- Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές.
- Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ώπα! Ώπα! Να το πάρει πίσω.
- ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει μια εκκρεμότητα και προνομιακή μεταχείριση. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά.
- Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας.
- Λ.ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ: Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Η ξεφτίλα της δεν έχει όρια. Άλλος είναι
- ΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Απαράδεκτη είστε και μας κουνάτε το δάχτυλο.
- Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την υπόθεση Γεωργιάδη με τον βιασμό παιδιών από τη Μολδαβία την γνωρίζετε ή όχι;
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέχρι τέλους, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να επισημαίνει ότι οι βουλευτές της ΝΔ σκέφτονται να καταθέσουν μήνυση και αγωγή στην κα Κωνσταντοπούλου και εκείνη να απαντά ότι για κάθε αγωγή που δέχεται, θα κάνει τρεις αγωγές στον πρωθυπουργό.
Ο κ. Λαζαρίδης μάλιστα διάβασε μήνυμα που του ήρθε στο messenger, το οποίο έγραφε: «Τι σιχαμερό ερπετό είσαι ρε που τα βάζεις με την Κωνσταντοπούλου; Να κοιμηθείς το βράδυ και να σε βρουν κρύο το πρωί και σκ@@α στον τάφο σου». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να φωνάζει, ρωτώντας τον κ. Λαζαρίδη αν της το χρεώνει, με τον εισηγητή της ΝΔ να λέει ότι δεν το χρεώνει σε κανέναν, αλλά θα πράξει τα δέοντα.
Η ΜΚΟΜε την ίδια χειμαρρώδη και ισοπεδωτική στρατηγική η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντιστρέφει το κλίμα κάθε φορά που «σκιές» και «κηλίδες» απειλούν να λερώσουν το δικό της ατσαλάκωτο ταγέρ. Είναι χαρακτηριστική η χθεσινή κοινοβουλευτική ημέρα κατά την οποία καταγγέλθηκε από την ΝΔ ότι η ίδια και το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας έχουν ιδρύσει - όπως υποστηρίζει το κυβερνών κόμμα - μια ΜΚΟ με την επωνυμία «Δικαιοσύνη για Όλους».
Η εμφάνιση της εταιρείας έγινε σχεδόν τυχαία. Αποκαλύφθηκε από το περιεχόμενο μήνυσης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου που διαβιβάστηκε στην Βουλή με αίτημα άρσης ασυλίας, την οποία κατέθεσε δημοσιογράφος, πρώην συνεργάτιδα και υποψήφια ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Η συγκεκριμένη την μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από σφοδρό επεισόδιο που είχαν οι δύο τους στους διαδρόμους του κοινοβουλίου. Ειδικότερα, η κυρίαα Κωνσταντοπούλου όταν πριν από λίγους μήνες την είδε μπροστά της και με αφορμή παλαιότερη εργασιακή διένεξη την αποκάλεσε «απατεώνισσα». Η πρώην εργαζόμενη από την πλευρά της συνέταξε μήνυση περιγράφοντας όλο το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης.
Όπως ισχυρίζεται στο δικόγραφο εργαζόταν στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Δικαιοσύνη Για Όλους» και πληρωνόταν με έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Συνολικά είχε εισπράξει το 2024 περίπου 40.000 ευρώ για παροχές υπηρεσιών εκπαίδευσης ενώ όπως η καταγγέλλουσα υποστηρίζει της οφείλονται δεδουλευμένα περίπου 16.000 ευρώ. Ως διεύθυνση της ΑΜΚΕ δηλώνεται η «Βατάτζη 6» στα Εξάρχεια, που είναι και η διεύθυνση των γραφείων του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η σχέση άλλωστε εταιρείας, κόμματος και Ζωής επιβεβαιώνεται - όπως γράφει και η στήλη του dark room - από τα ανοικτά δεδομένα του ΓΕΜΗ. Στην Διοίκηση της εταιρείας που συστάθηκε στις 17.12.2020 αναφέρονται ως «ενεργά» μέλη το Πολιτικό Κόμμα Πλεύση Ελευθερίας, ο Απόστολος Μπαλμπουζης ως μέλος - διαχειριστής και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως εταίρος - μέλος.
Κατά τη συζήτηση του αιτήματος της άρσης ασυλίας η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε αρχικά ότι η μήνυση είναι υποκινούμενη από τη Νέα Δημοκρατία αν και στην συνέχεια παραδέχθηκε ότι η δημοσιογράφος πληρωνόταν από την εταιρεία. Για την ίδια υπόθεση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης αλλά και πηγές του κόμματος σχολίαζαν πως «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».
Το θέμα μεταφέρθηκε με επεισοδιακό τρόπο στις εργασίες της εξεταστικής όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραδέχθηκε την ευθεία σύνδεση του φορέα με το κόμμα της.
«Αν η Νέα Δημοκρατία εννοεί τον φορέα Δικαιοσύνη για Όλους, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας. Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με τη διαχείρισή της, παρά μόνο με τη δημιουργία της. Αυτό που γίνεται είναι απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους» ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας στις αιχμές που είχε αφήσει νωρίτερα ο Μακάριος Λαζαρίδης.
Οι διάλογοι έχουν ως εξής:
Κατά τη συζήτηση του αιτήματος της άρσης ασυλίας η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε αρχικά ότι η μήνυση είναι υποκινούμενη από τη Νέα Δημοκρατία αν και στην συνέχεια παραδέχθηκε ότι η δημοσιογράφος πληρωνόταν από την εταιρεία. Για την ίδια υπόθεση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης αλλά και πηγές του κόμματος σχολίαζαν πως «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».
Το θέμα μεταφέρθηκε με επεισοδιακό τρόπο στις εργασίες της εξεταστικής όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραδέχθηκε την ευθεία σύνδεση του φορέα με το κόμμα της.
«Αν η Νέα Δημοκρατία εννοεί τον φορέα Δικαιοσύνη για Όλους, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας. Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με τη διαχείρισή της, παρά μόνο με τη δημιουργία της. Αυτό που γίνεται είναι απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους» ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας στις αιχμές που είχε αφήσει νωρίτερα ο Μακάριος Λαζαρίδης.
Η παράνομη βιντεοσκόπησηΠαράλληλα με τις καταγγελίες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για σχέση της Πλεύσης Ελευθερίας με ΜΚΟ, Μακάριος Λαζαρίδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου επιδόθηκαν σε σφοδρό καβγά, με κατηγορίες για παράνομη βιντεοσκόπηση.
Οι διάλογοι έχουν ως εξής:
- Λαζαρίδης: Η σεξίστρια Κωνσταντοπούλου αναίτια άρχισε να μας βιντεοσκοπεί και να μας φωτογραφίζει.
- Κωνσταντοπούλου: Συνομιλούσατε στο διάλειμμα με τον Μυλωνάκη. Είναι μάρτυρας…
- Λαζαρίδης: Στο παραλήρημα της άρχισε να με ρωτά τι είπα για τον πατέρα της. Μετά απείλησε την κυρία Λιακούλη να πάρει πίσω αυτό που κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα για υπάλληλο της Βουλής που έφυγε με κλάματα, λόγω της έντασης που προκαλεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Της είπε ότι, αν δεν το πάρει πίσω, θα πράξει τα δέοντα. Την ίδια ώρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είπε τίποτα για την καταγγελία του κ. Μηταράκη για εμπλοκή της με ΜΚΟ.
- Κωνσταντοπούλου: Έχω ζητήσει τον λόγο
- Λαζαρίδης: Εμπλοκή της ίδιας και του κόμματός της σε ΜΚΟ. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα
- Κωνσταντοπούλου: Να μου τα θέσετε. Ποια είναι τα ερωτήματα;
- Νικολακόπουλος: Έχω πει ότι την επόμενη που θα παρέμβετε, θα διακόψω. Έχει ήδη διακοπεί 2 φορές η συνεδρίαση με δική σας υπαιτιότητα
- Λαζαρίδης: Ποια τα οικονομικά στοιχεία και η χρηματοδότηση της ΜΚΟ; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων; Δηλώνει την συμμετοχή της στην ΜΚΟ στο πόθεν έσχες. Η κα Κωνσταντοπουλου ενώ τέθηκαν ερωτήματα δεν απάντησε.
- Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης
- Λαζαρίδης: Να μας πει η κα Κωνσταντοπούλου επίσης αν η μητέρα της έπαιρνε χρήματα ως επίδομα ανηλίκων, ενώ οι κόρες της είχαν ενηλικιωθεί.
- Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης, είστε συκοφάντης
- Λαζαρίδης: Τα επιστρέψατε τα χρήματα;
- Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης
- Λαζαρίδης: Αν δεν απαντήσει με στοιχεία, θα σημαίνει ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα
- Νικολακόπουλος: Έχουν μείνει 2 μάρτυρες
- Κωνσταντοπούλου: Έχω ζητήσει τον λόγο
- Νικολακόπουλος: Σε λίγο, να ολοκληρωθεί η κατάθεση
- Κωνσταντοπούλου: Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα
- Νικολακόπουλος: Τι θα πάθετε αν απαντήσετε σε λίγο;
- Κωνσταντοπούλου: Θα δώσω στη δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο απεικονίζονται Λαζαρίδης - Μυλωνάκης να συνεννοούνται. Δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανέναν ο μάρτυρας. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο Λαζαρίδης να μην λέει τίποτα, όταν τον ρώτησα τι είπε για τον πατέρα μου.
- Λαζαρίδης: Είπα ότι τοποθετήθηκε πρόεδρος του Παναθηναϊκού
- Κωνσταντοπούλου: Γιατί με διακόπτετε... Αυτή την καταγγελία (σ.σ. για τα επιδόματα ανηλίκων) την είχαν κάνει 3 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μετά μου ζήτησαν συγγνώμη. Τριαντάφυλλος, Κασσής και ένας ακόμα που δεν θυμάμαι. Όποιος τολμήσει να ανακινήσει την συκοφαντία αυτή, θα έχει αγωγή. Η κυρία Λιακούλη είπε ότι εγώ προκάλεσα κλάματα σε υπάλληλο της Βουλής. Να μας πει τώρα εδώ αν το ισχυρίζεται. Αν το ισχυρίζεται, να με ενημερώσει ποιος είναι ο υπάλληλος για να ερευνηθεί, γιατί έχω άριστη σχέση με τους υπαλλήλους της Βουλής. Ο Λαζαρίδης δεν ρωτά τον Μυλωνάκη για τις εταιρείες του. Αν η ΝΔ εννοεί τον φορέα Δικαιοσύνη για Όλους, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας. Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με την διαχείρισή της, παρά με την ίδρυση της. Απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους. Ο Λαζαρίδης να απαντήσει εάν είχε πάρει χαμπάρι όταν χασκογελούσε δίπλα στον Τσοχατζόπουλο και περνούσαν οι μίζες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα