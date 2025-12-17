Ο Μητσοτάκης δίνει ραντεβού το μεσημέρι στους βουλευτές της ΝΔ για κρασί, fingerfood και συζήτηση
Χαλαρή συνάντηση χωρίς ατζέντα, σε φόντο αγροτικών κινητοποιήσεων, εσωκομματικών αιχμών και συζητήσεων για προϋπολογισμό και στεγαστικό
Το περυσινό κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ λίγο πριν από τη διακοπή των Χριστουγέννων έγινε θεσμός και επαναλαμβάνεται και φέτος. Στις 13:00, οι 155 (πλην Μητσοτάκη) «γαλάζιοι» βουλευτές έχουν πρόσκληση για το Μέγαρο Μαξίμου και ενδεχομένως και για το… μπαλκόνι, βοηθούντος του καιρού, για χαλαρή συζήτηση και σύσφιγξη σχέσεων. Η προετοιμασία έχει ήδη γίνει, ενώ το μενού περιλαμβάνει κρασί, fingerfood και χαλαρή διάθεση.
Το κλίμα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας βεβαίως δεν είναι και το καλύτερο και η πρόσκαιρη νηνεμία πολλές φορές ακολουθείται από περιόδους έντασης. Όπως έγινε και τώρα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οπότε και πολλοί βουλευτές βρέθηκαν υπό ασφυκτική πίεση από τους εκλογείς τους. Από το βήμα της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την περασμένη Παρασκευή ο κ. Μητσοτάκης είχε καλέσει τους βουλευτές να λειτουργούν ως ιμάντες μεταφοράς των κυβερνητικών μηνυμάτων προς τις περιφέρειες τους και όχι μόνο ως «μεγάφωνα» των τοπικών προβληματισμών προς την κυβέρνηση. Από την άλλη, οι βουλευτές αντιτείνουν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν σιωπηλοί. Βεβαίως, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κ.Ο. άπαντες εμφανίστηκαν ήπιοι, αν και είχε προηγηθεί η εκρηκτική ενημέρωση βουλευτών αγροτικών περιοχών στα γραφεία της ΝΔ από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.
Το σημερινό event είναι άνευ ατζέντας, θεωρείται όμως δεδομένο ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα συζητηθούν σε αρκετά πηγαδάκια. Όπως, βεβαίως, και τα μέτρα του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε χθες βράδυ με 159 ψήφους, αλλά και οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ο κ. Μητσοτάκης χθες το βράδυ ήταν εύχαρις και αποχωρώντας από την ψηφοφορία άνοιξε κουβέντα με τους δημοσιογράφους για το αλκοτέστ, στο οποίο υποβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, έξω από την Παλιά Βουλή. «Με βρήκαν με 0,06, δοκίμασα να πιω δύο κρασιά για να δω πόσο θα χτυπήσει», είπε ο πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πάντως ότι στο trendy «12 Πιάτα», όπου είχε δειπνήσει προηγουμένως, είχε πιει τα δύο ποτήρια με χρονική απόσταση μεταξύ τους.
Τα «καρφιά»Εκτός από τη χαλαρή διάθεση, είχε φροντίσει να αφήσει σαφείς αιχμές για «πολιτικούς του καναπέ» που «ανησυχούν μήπως η κυβερνητική παράταξη τάχα χάσει την ταυτότητα της». Τα καρφιά δεδομένα πήγαιναν για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή που είχαν κάνει αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις προηγουμένως, με τελευταίο τον κ. Καραμανλή από την εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» προ ημερών. Κατά μια ερμηνεία, τα «σκάγια» παίρνουν και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ενώ δεδομένα ο κ. Μητσοτάκης «πυροβολεί» και τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίον χρεώνει μηδενισμό, αναφερόμενος σε μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε «εξώστες» και «πλατείες».
Μετά τις γιορτές τα τραπέζιαΓια τον κ. Μητσοτάκης πάντως η αποκατάσταση της «ψυχικής» επαφής με την Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι κρίσιμη. Γι’ αυτό και μετά τις γιορτές θα δρομολογηθούν τα τραπέζια με τους βουλευτές ανά κοινοβουλευτική επιτροπή, καθώς εκείνο που είχε προγραμματιστεί για τον «Καραβίτη» του Παγκρατίου ακυρώθηκε λόγω βροχής. Εν τέλει, στον «Καραβίτη» πήγε μόνο ο νέος πρόεδρος του Εurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες χθες βράδυ, τροποποιώντας την παλαιά παράδοση του…πατσά μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού σε συζήτηση με παϊδάκια.
