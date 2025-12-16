Αιχμηρός Μητσοτάκης για Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα: Οι πολιτικοί του καναπέ που ανησυχούν για την καθαρότητα της ΝΔ και η Ιθάκη του εξώστη
Για παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις, έκανε λόγο στην ομιλία του ο πρωθυπουργός
Ένα έμμεσο αλλά αιχμηρό σχόλιο για τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά περιείχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Προϋπολογισμό.
Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός είπε: «Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί».
Δείτε το βίντεο:
Πρόσθεσε ακόμη ότι «βλέπουμε φλερτ με μια “Ιθάκη” μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά – παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις. Η πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται.
» Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου. Ο Προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής - κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε».
